Сельская ипотека. Требования и документы

Ранее мы уже писали о сельской ипотеке: что это, кому она положена, как получить и с какими трудностями сталкиваются заемщики.

Рассмотрим подробнее требования, которые на своем официальном сайте уже опубликовало Министерство сельского хозяйства РФ.

Напомним, есть ряд обязательных основных критериев для получения ипотечного кредита. Это:

российское гражданство;

возраст от 21 до 65 (иногда 75) лет;

постоянный доход, которого будет достаточно для выплаты кредита;

стаж на текущем месте работы от 3–12 месяцев и общий не менее 6–12 месяцев.

Данная ипотека доступна не только сельским жителям. В правительстве не вводили никаких ограничений среди тех, кто может ее оформлять. Также стоит учитывать тот факт, что власти не запрещали банкам самостоятельно определять требования заемщикам.

Если это объект недвижимости

Приобрести жилье можно как у частного лица, так и у компании.

Оно должно находиться в том месте, которое входит в перечень территорий, где распространяется сельская ипотека.

Можно приобрести как дом, так и квартиру.

Недвижимость должна быть пригодной для проживания, чтобы в ней можно было находиться круглый год.

Недвижимость должна быть подключена к электроснабжению и газу. Без этого ее признают непригодной для проживания и заявку отклонят.

Наличие канализации, водоснабжения и отопления тоже необходимо, но они могут быть индивидуальными.

У дома должен быть бетонный фундамент.

Площадь должна быть не меньше нормы, установленной внутри региона. Точную информацию лучше уточнить у банка.

Если это земля

В постановлении правительства ограничений по типу земельных участков, которые можно взять в ипотеку, нет. То есть его можно приобрести и в СНТ, и в ДНТ. Главное, чтобы были выполнены все требования (наличие удобств, возможность прописки и т. д.). Но еще раз напомним, что решение принимает банк. Он рассматривает данные не только того, кто оформляет кредит, но и приобретаемый объект.

Если это строительство

Если ипотека оформляется на строительство или завершение строительства дома на земельном участке, который находится в собственности, то гражданин должен быть готов построить, достроить дом за 24 месяца. Строительство необходимо осуществлять по договору подряда с подрядной организацией (юрлицом или ИП). Самостоятельно им заниматься нельзя.

ДОКУМЕНТЫ

Если это квартира

Если это готовая квартира, необходима оценка и отчет независимого эксперта и пакет документов:

свидетельство о праве собственности продавца (если было получено);

договор купли-продажи или другой документ, подтверждающий владение квартирой продавцом;

выписка из ЕГРП;

выписка из домовой книги;

кадастровый или технический паспорт или выписка из него.

Если это дом

Продавцу надо передать в банк основание возникновения прав собственности и свидетельство при наличии, а также выписку из ЕГРП. Дополнительно потребуются:

выписка из домовой книги;

отчет об оценке;

кадастровый паспорт на земельный участок;

кадастровый или технический паспорт дома.

Если это строительство

Можно взять строящуюся квартиру по договору ДДУ или построить дом с привлечением подрядчиков. Человек самостоятельно выбирает объекты. Но для каждого типа сделки потребуется собственный пакет бумаг.

Если в планах приобрести квартиру в строящемся доме, необходимы следующие документы:

правоустанавливающие документы компании-застройщика (устав, решение о назначении директора и прочее);

документы, подтверждающие право аренды или собственности на участок, где возводится дом, и соответствующая выписка из ЕГРП;

разрешение на строительство и проектная декларация объекта;

проект договора ДДУ.

Весь пакет документов обычно готовит застройщик.

Если в планах построить собственный дом, документы будут другими:

документы о собственности на землю и выписка из ЕГРП;

кадастровый паспорт на земельный участок;

смета, заверенная подрядчиком;

разрешение на строительство (может быть предоставлено в течение 1 года, если планируется по сельской ипотеке купить землю и строить на ней);

договор подряда.

Если это земля

Здесь нужны:

кадастровый паспорт;

основание возникновения прав собственности.

Если землю планируется купить за счет ипотеки, то документы должен предоставить продавец.

Если же планируется построить за счет заемных средств дом на уже имеющемся участке, то их нужно предоставить самому.

Свои документы

Заемщику, кроме документов на объект, необходимо предоставить их и на себя. Требуются:

паспорт;

СНИЛС;

военный билет или приписное свидетельство (только для мужчин до 27 лет);

справка о доходах и копия трудовой книжки;

свидетельство о браке, разводе, рождении детей, которым еще нет 18 лет.

Если привлекается для оформления сельской ипотеки созаемщик, он должен предоставить аналогичный пакет документов.

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