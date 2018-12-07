Сельские пенсионеры станут получать на 2,5 тысячи больше?
Об этом заявили в Минтруде. Масштабное повышение пенсий ожидается в России с января 2019 года.
Так, отмечается, что пенсии вырастут в среднем на 1 тысячу рублей в месяц. Соответственно, за год российский пенсионер получит на 12 тысяч больше, чем в 2018 году. Правда, эти расчеты весьма усредненные. В смысле, исходя из среднего размера пенсии, а он в России составляет 14 тысяч рублей.
Выходит, на тысячу больше получат те, у кого пенсия именно такая.
Повышение будет проходить с помощью механизма индексации и коснется только неработающих пенсионеров. Индексация составит 7 %. Соответственно, если пенсионер получает сейчас пенсию в 8 тысяч, то прибавка составит примерно 560 рублей.
В правительстве пообещали, что значительно увеличатся и пенсии так называемых сельских пенсионеров. Как и у всех остальных пенсионеров, их пенсия будет проиндексирована на 7 % . Сверх этого они получат еще прибавку в 25 % к фиксированной выплате (которая является частью страховой пенсии). Это еще в среднем 1300-1400 рублей.
Эта прибавка будет положена людям, имеющим стаж работы в сельском хозяйстве не менее 30 лет, продолжающим жить в сельской местности и неработающим. Тем, кто отработал на селе и уехал жить в город, данная прибавка не положена.
Как сообщается в Министерстве труда, пенсионерам никуда обращаться не нужно, прибавки начислят автоматически. Но если пенсионер не будет согласен с итоговой суммой, ему следует обратиться в ПФР.
Заявляется, что повышение пенсий – следствие пенсионной реформы, одним из пунктов которой стало увеличение пенсионного возраста, что вызвало массовое недовольство россиян.
Комментарии
Одна я стану спонсором 20 чел пенсионеровс минимальной пенсией (560 руб х 20 чел) со своими 11 тысячами рублей ,которые Законом мне отменил Путин . .Я довольна ,что 66 тысяч (мне вроде как добавили пол года до пенсионного возраста ) подарю на развитие тех ,кто не доворовал страну. А некоторым придется расстаться с большими суммами на благо Отечества (10тыс х12 мес х5 лет=720 тысяч). Семьсот двадцать тысяч стариков будут висеть на шее одного несостоявшегося пенсионера ,пока каждый из них не получит от него в дар по тысяче....Еще и словом каким обозвали-реформа ,то денежная ,то пенсионная . А правильнее -грабеж ,среди бела дня...
И поедут пенсионеры путешествовать, спасибо Силуанов подсказал куда тратить денжищи
Что бы мы делали без единой россии, такую заботу о нас проявили - ограбили, да ещё утверждают, что казне в убыток.
Ты прям такой умный! А почему тогда ругаешь Силуанова? Он-то при каких делах?