Сельские пенсионеры станут получать на 2,5 тысячи больше?

Об этом заявили в Минтруде. Масштабное повышение пенсий ожидается в России с января 2019 года.

Так, отмечается, что пенсии вырастут в среднем на 1 тысячу рублей в месяц. Соответственно, за год российский пенсионер получит на 12 тысяч больше, чем в 2018 году. Правда, эти расчеты весьма усредненные. В смысле, исходя из среднего размера пенсии, а он в России составляет 14 тысяч рублей.

Выходит, на тысячу больше получат те, у кого пенсия именно такая.

Повышение будет проходить с помощью механизма индексации и коснется только неработающих пенсионеров. Индексация составит 7 %. Соответственно, если пенсионер получает сейчас пенсию в 8 тысяч, то прибавка составит примерно 560 рублей.

В правительстве пообещали, что значительно увеличатся и пенсии так называемых сельских пенсионеров. Как и у всех остальных пенсионеров, их пенсия будет проиндексирована на 7 % . Сверх этого они получат еще прибавку в 25 % к фиксированной выплате (которая является частью страховой пенсии). Это еще в среднем 1300-1400 рублей.

Эта прибавка будет положена людям, имеющим стаж работы в сельском хозяйстве не менее 30 лет, продолжающим жить в сельской местности и неработающим. Тем, кто отработал на селе и уехал жить в город, данная прибавка не положена.

Как сообщается в Министерстве труда, пенсионерам никуда обращаться не нужно, прибавки начислят автоматически. Но если пенсионер не будет согласен с итоговой суммой, ему следует обратиться в ПФР.

Заявляется, что повышение пенсий – следствие пенсионной реформы, одним из пунктов которой стало увеличение пенсионного возраста, что вызвало массовое недовольство россиян.