Семья Акопян благодарит всех, кто помог приобрести для Армана кровать

Ранее мы писали, что семье Акопян нужна помощь. В пять лет Арман пострадал от ножевого ранения в спину, сегодня мальчику 10-ть и недавно, 13 октября, ему сделали операцию.

Опекают его дедушка Эдуард и бабушка Гретта. Арману поставили пластину, сейчас ему нельзя ходить и сидеть, можно только лежать.

Семья обращалась в редакцию “РВС” с просьбой помочь приобрести для внука ортопедическую кровать с различными механизмами, чтобы облегчить жизнь как бабушке с дедушкой, так и ребенку. На момент обращения в доме была широкая кровать, которая непригодна для того, чтобы находиться на ней в период реабилитации.

Бабушка Гретта отметила, что ортопедическое устройство необходимо минимум на год, пока не снимут пластину. Врачи, по ее словам, рекомендуют приобрести кровать на постоянный срок. Для семьи стоимость кровати была неподъемна.

Мы разместили публикацию с призывом о помощи 16 декабря. Уже 19 декабря дедушке Эдуарду удалось приобрести кровать, необходимые средства на нее перечислили неравнодушные жители Динского района, а также Армянская диаспора Кубани. Все документы и чеки, по словам бабушки Гретты, имеются. Желающие могут приехать и лично посмотреть.

Семья Акопян выражает огромную благодарность всем, кто откликнулся и помог!



