Семья из Динской попала в трудную жизненную ситуацию

В жизни каждого человека случаются трудности, которые в одиночку перенести крайне тяжело. Наверняка каждый из нас вспомнит подобные моменты из своей жизни. Вот и сейчас беда случилась в семье Неймышевых.





Главе семьи Сергею Неймышеву 30 лет. У него есть жена Елена и двое детей-школьников. Они проживают в Динской, в отдалении в районе вокзала. 16 сентября он упал с крыши и получил закрытый компрессионный перелом позвоночника. Теперь Сергей не может нормально передвигаться и работать, чтобы обеспечить свою семью. Пролежав некоторое время в стационаре, его отправили на домашнее лечение. Впереди долгий курс процедур, и теперь семья еле сводит концы с концами. Обратившаяся в редакцию жена Елена признается, что сейчас им с трудом хватает денег даже на булку хлеба. Она очень долго не решалась попросить помощи, но теперь, когда ситуация обострилась, Елена поняла, что иного выхода нет.

Елена говорит, что для того, чтобы устроиться на работу, ей нужно разобраться с семейным автомобилем. Необходимо провести полный технический осмотр, в частности залить антифриз на зиму, поставить новый аккумулятор и проварить дно. Ещё хотелось бы разобраться со страховкой. Когда автомобиль снова будет на ходу, Елена сможет полноценно работать, отвозить детей в школу и семье Неймышевых будет гораздо легче перенести жизненный тяготы.

Если Вы хотите помочь Елене и ее мужу с ремонтом автомобиля, свяжитесь с ней по номеру:

8-909-446-12-95