Семья из Динской сделала для лебедей дом и регулярно их кормит

Динчанин Альберт Селянский поделился с "РВС" вот этими видео.

Его огород выходит в реку, и с начала весны он ведет наблюдение за семьей лебедей.

С первым потеплением появилась пара. Прошло время, и у них вылупились птенцы. Альберт старшему из лебедей дал имя – Мартин, как в детской сказке о путешествии Ганса с дикими гусями. И тот откликается.

Взаимопонимание между птицами и человеком явно налажено. Вся пернатая семейка не отказывается от угощений. Мартин и его подруга едят с рук. Только молодежь пока шипит и даже щипается, хоть и не больно.

Больше всего уважают хлеб, хорошо отнеслись к вареной картошке, а вот арбуз не оценили. Может, почувствовали в бахчевой ягоде пресловутые нитраты или просто их не любят.⠀

Основной рацион птиц находят в реке, где обитают. Альберту в уходе и наблюдении за птицами помогает сын Руслан. Они позаботились и о доме лебедей – сделали загончик, поддон.

Сейчас лебедята окрепли и уже пытаются встать на крыло, но пока безрезультатно. Селянские ждут, когда смогут заснять на видео и этот знаменательный момент.