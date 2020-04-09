Семья из Новотитаровской: “Каждый врач подтвердил – лечение поможет”

“РВС” старается всегда помогать землякам. На этот раз не смогли пройти мимо семьи Колаян. О них рассказали журналистам их знакомые.

Ерванд и Роза живут в Новотитаровской. Воспитывают двоих девочек 5 и 2 лет. В начале марта их жизнь перевернулась. У главы семейства диагностировали рак сигмовидной кишки с метастазами в лимфоузлы и легкие.

Ерванду 32 года. Экономист по образованию, долгое время работал кредитным экспертом в банке, вот уже 5 лет имеет статус предпринимателя, занимается сельскохозяйственными ярмарками. На данный момент единственный кормилец в семье.

Все началось с боли с левой стороны нижней части живота. 3 марта с этим симптомом он поступил в краевую больницу, где ему поставили предварительный диагноз «дивертикулит», затем, после КТ, «стеноз кишечника».

Ночью 6 марта мужчину экстренно прооперировали, поставили стому. На следующем обследовании выяснилось, что опухоль прогрессирует, пошли метастазы в лимфатические узлы.

«Мы стали искать врачей в крае, которые нам помогут. Но все в один голос говорили: “Езжайте в Петербург, только там вам окажут помощь”», – рассказала журналисту Роза, жена Ерванда.

Девушка отмечает, что медицина в этом плане там действительно лучше, мужу сразу диагностировали метастазы в обоих легких.

“Но, слава Богу, они маленькие. Назначили лечение, химиотерапию. 6 химиотерапий с интервалом в 14 дней. Так как мы приехали вне очереди, все за деньги... Цена за каждую процедуру разная. В пределах 80-90 тысяч рублей. Лечение проходим без льгот. Льготное место пришлось бы ждать 3 месяца, но болезнь прогрессирует. После курсов химиотерапии еще ждет операция на легкие и закрытие стомы, которую поставили в Краснодаре. На данный момент, мы решили остаться в Петербурге до конца лечения, а это месяца 3 точно», – пояснила Роза.

Дочки на данный момент находятся с бабушками. Родители мечтают поскорее пройти лечение и вернуться к семье.

«Нам ни один врач не сказал, что “все очень плохо”. Каждый подтвердил, что лечение поможет» – поделилась жена Ерванда.

Об этапах лечения мужа Роза рассказывает в своем инстаграме (roza290990).





Помочь семье можно, перечислив средства по телефону на карту Сбербанка мамы Розы:

8-918-259-60-00.

Номер карты: 4276 8300 7495 5971, Ольга Арамаисовна.



