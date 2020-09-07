Семья погорельцев из Васюринской просит помощи

В "РВС" обратились жители Васюринской с просьбой о помощи семье из станицы. 4 сентября, у них сгорел дом.

"Пожалуйста, сделайте репост в своих соцсетях. Просим откликнуться всех неравнодушных людей", – обращаются васюринцы.

"Мы живем там впятером – я муж, двое детей 4 и 10 лет и мама, – рассказала "РВС" Ольга, владелица дома. – Ночью я проснулась от странного звука, напоминающего треск. Подошла к окну и увидела зарево – горел наш сарай. Это турлучный старый дом".

Ольга подняла всех домашних, чтобы они скорее покинули дом. Потому что хозпостройка находилась всего в 1,5 метра от дома и было понятно, что огонь вот-вот на него перекинется.

Так и произошло, пока ехали пожарные, сильное пламя добралось до кровли. В итоге она полностью выгорела, как и одна из комнат. Сгорело и пострадало имущество, документы и вещи. Но сейчас семье больше всего нужна помощь в ремонте крыши и внутренней отделке дома.

Если у вас есть возможность помочь им материально или стройматериалами или вы можете выполнить дешевле или бесплатно какие-то строительные работы, обращайтесь по адресу: ул. Чапаева, 46, звоните: 8(952)828-68-83, Ольга

Деньги можно переводить на карту Сбербанка, она прикреплена к номеру 8(952)828-68-83, Ольга.



