Щегольковы: «Спасибо всем, кто не оставил нас наедине с бедой»

«РВС» писала о многодетной семье Щегольковых, у главы которой был обнаружен рак носоглотки. Многие откликнулись и помогли им.

Теперь семья выражает благодарность всем тем, кто не прошел мимо:

«Хотим искренне поблагодарить всех откликнувшихся на нашу жизненную ситуацию. Спасибо за оказанную помощь абсолютно в разных её проявлениях. Это действительно был решающий и важный момент в нашей жизни. Спасибо за понимание и отзывчивость, от чистого сердца!

Отдельная благодарность жителям нашего села, которые поддержали, помогли, а главное, продолжают оказывать помощь нам. Конечно, спасибо Оксане Кривоус — продавцу магазина, которая молниеносно отреагировала на нашу просьбу о помощи и посодействовала в организации обращения. Буквально в этот же вечер у нас уже было самое необходимое из продуктов и немного средств, собранных ею и ее близкими. А уже на следующее утро приехала корреспондент газеты.

Отдельная благодарность сотрудникам газеты «РВС» за оперативность, организацию и профессионализм!

Также хотим отметить Динскую районную благотворительную общественную организацию поддержки семей «ДариДобро» (председатель Нина Мищенко), которая тоже помогла нам, и мы продолжаем с ними общаться.

Спасибо сотрудникам магазинов и аптеки. Благодарим районную и краевую администрацию, которые пообещали оказать необходимую поддержку.

Очень много кто нам помог! Это бесценно! Не передать словами...

Мы продолжаем нашу борьбу с болезнью и, конечно, ждём скорейшего выздоровления».



С уважением, многодетная семья Щегольковых из села Красносельского.