Семинар для рукодельниц провела народный мастер России Ирина Агаева

19 апреля 2019 года мастерица Ирина Агаева провела семинар по созданию народной куклы в динском центре ремесел. Перенять опыт у мастера, удостоенного множества наград, собрались рукодельницы из разных районов Кубани. В преддверии самого большого православного праздника участники создавали пасхальных кукол.

«Все они изготовлены без шитья иглой. Я овладела этой технологией и очень ее полюбила. Это мое – мой путь», – рассказывает мастерица.

Полгода назад Ирина Агаева уже посещала центр ремесел – приезжала на его открытие. В подарок она оставила выставку под названием «Пасхальная».

Она решила сделать такой подарок, так как у этой выставки есть второе название – «Праздничная».

«Красный цвет – всепобеждающий, возрождающий. Поэтому куклы практически все красноликие», – рассказывает Ирина о своем творении.

Участникам семинара Ирина поведала о каждой кукле из своей пасхальной экспозиции. Например, в центре стоит «Пасхальное древо» – символика праздника. Также есть кукла-перевертыш «Постная-Пасхальная». Во время Великого поста кукла стоит в скромной одежде. На Пасху ее выворачивают и она становится красноликой. Детям запрещалось играть с ней.

«Я родилась на Кубани в станице Павловской, – рассказывает Ирина Агаева. – Долгое время жила в Туле. Старожилы в Тульской губернии рассказали, почему прятали пасхальное яичко в куклу. Так люди поздравляли друг друга в годы, когда было запрещено праздновать Пасху».

Коллеги «по цеху» с теплотой отзываются о мастере и с удовольствием перенимают опыт.

«Со всей любовью, со всем пониманием, несмотря ни на какие перипетии в нашей жизни, она идет по жизни правильно, несет людям радость», – отзывается о мастере Ирине Агаевой руководитель динского центра ремесел Валентина Монастырная.

Ирина Агаева, народный мастер России, была удостоена правительственной премии «Душа России».



