Сенной рынок в Краснодаре опечатали на месяц

В Краснодаре Сенной рынок опечатали на 30 дней. Об этом написали РБК со ссылкой на пресс-службу судебных приставов по краю.

Требование о закрытии рынка вынес отдел по вопросам миграции ГУ МВД по Краснодарскому краю. Администрацию рынка обвинили в том, что они нарушали правила привлечения иностранцев к трудовой деятельности.

В аккаунте сенного рынка уже написали, что приостановлена деятельность только крытого павильона.

“Все торговые места, расположенные вне здания, работают в обычном режиме. Та вы можете приобрести все группы товаров, которые были представлены в здании крытого рынка. Просим прощения за доставленные неудобства”, - говорится в сообщении.