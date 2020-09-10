Сентябрьские выборы пройдут в течение трех дней
В этом году у нас в районе проходят две избирательные кампании.
Выбираем губернатора Краснодарского края и депутатов Совета муниципального образования Динской район 4 созыва.
11 и 12 сентября состоится досрочное голосование, 13-го – единый день выборов.
Такое решение принято ЦИКом, чтобы не допустить скопления людей, свести к минимуму риск заражения COVID-19.
На всех участках уже есть средства индивидуальной защиты, избирателям будут выдавать медицинские маски, одноразовые перчатки и ручки, чтобы заполнять бюллетень.
Избирательные участки будут работать по следующему графику:
- досрочно (11-12 сентября) с 8 до 14 часов,
- в единый день голосования (13 сентября) с 8 до 20 часов.
Голосование организуют также на придомовых и удаленных территориях. Посмотреть их адреса можно на официальном сайте администрации Динского района.
Всего на Кубани пройдет 79 избирательных кампаний различных уровней, в том числе глав сельских поселений и депутатов.
Комментарии
А то у нас скопление народа на участках.
Но фальсифицировать стало намного легче.
Забота у них такая о народе.