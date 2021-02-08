Серебро на первенстве по спортивной акробатике у динчан

Спортсмены отделения спортивной акробатики МБУДО "ДЮСШ №1" поучаствовали в первенстве и чемпионате ЮФО, который проходил со 2 по 5 февраля 2021 г. в Краснодаре.

В соревнованиях приняли участие 480 спортсменов со всего Южного федерального округа. Динской район представляли 8 спортсменов.

Мужская пара

Андрей Иконников

Денис Андревцев

Женская пара

Алена Переседова

Софья Войтихова

Смешанная пара

АнгелинаКрупник

Арсений Подкорытов

Смешанная пара

Кристина Волошина

Егор Кравченко

Все спортсмены были очень сильные, уровень соревнований – высокий.

Вперед удалось вырваться Кристине Волошиной и Егору Кравченко и завоевать серебро на первенстве ЮФО по программе мастера спорта.

Тренирует ребят А. С. Дух.

Также ребята хорошо выступили на чемпионате ЮФО, прошли отбор и теперь будут готовиться к чемпионату России, который пройдет в мае в Московской области.