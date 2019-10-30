Сергей Кириченко: «В районе 7 проблемных недостроев»

В Динском районе строится довольно большое количество многоквартирных домов.

К сожалению, не все они благополучно сдаются. Ярким примером послужил дом на улице Красной в Динской, который снесли. В итоге люди, вложившие свои деньги в его строительство, остались без жилья.

Журналист «РВС» поговорила с прокурором Динского района Сергеем Кириченко о строительстве и проблемных объектах – насколько их много, каковы пути решения, как люди сами могут помочь не допустить появления незаконных строек.

– Сколько проблемных домов сейчас на территории Динского района?

– На 2018 год в районе возводилось 13 многоквартирных домов с привлечением денежных средств граждан. Все они перешли на 2019 год.

С начала прошлого года было заключено 628 договоров долевого участия. Это значит, что 628 человек поучаствовали в строительстве многоквартирных домов.

Следует сказать, что из них жителей Динского района сравнительно немного. В основном это приезжие. И даже не из нашего края.

Сейчас у нас с привлечением средств граждан возводятся 7 многоквартирных домов (проблемных). 5 из которых – с отступлением от разрешительной документации либо с ее отсутствием.

– Что являет собой понятие «проблемный дом» для прокуратуры?

– Проблемными считаются не только те дома, которые возводятся без соответствующих документов, но и с их нарушением. Например, выдано разрешение на ИЖС, а возводится многоквартирный дом.

Ярким примером является дом в станице Динской на улице Красной, 16. Изначально там получили разрешение на индивидуальное жилищное строительство. Оно же допускает постройку до трех этажей.

Также во внимание берутся документы планирования, зонирования территориального, т. е. этажность (малая, средняя). По Динскому району допустима только среднеэтажная застройка.

Проблемные дома разделяют:

строятся по 214 Федеральному закону (100-процентное долевое участие);

строятся с отступлением от разрешительной документации;

строятся без документов.

В реестре проблемных домов, которые строятся по 214 ФЗ в Динском районе, находятся два объекта, но по одному из них разрешение продлено и работы успешно продвигаются.

На конец года под наблюдением прокуратуры останутся 3 проблемных дома, у которых существуют перспективы решения. Два из них находятся в поселке Южном, а третий – в станице Динской.

Было выявлено еще одно строение, где нарушили требования, прописанные в разрешительных документах. Глава района обратился в арбитражный суд с заявлением о сносе. Прокуратура выступила с запретом о привлечении денежных средств граждан.

Чтобы не допустить строительную технику для продолжения работ, на объекте постоянно находились судебные приставы.

В целом же стоит отметить, что из списка проблемных домов ушло много объектов.

Был и такой случай: после проведения работы прокуратурой застройщик взял кредит и вернул все деньги дольщикам.

К сожалению, на территории Динского района есть и недобросовестные застройщики. Их действиям была дана правовая оценка. С конца 2018 и за 2019 год возбуждено 5 уголовных дел. Одно из них уже практически рассмотрено судом.

Чтобы было понимание – пострадали около 250 человек (потерпевшие по уголовным делам). Следствием установлено: ущерб – более 130 миллионов рублей. По остальным случаям тоже будут приняты решения до конца года.

– Какие действия принимаются к данным объектам?

– В результате принятых мер реагирования, проведения заседания рабочих групп, совместных мероприятий, которые проходили под нашей эгидой, из реестра проблемных объектов, которые включены в реестр, были исключены 6 объектов за 2019 год.

Некоторые из них были достроены по всем правилам, и в них заселились люди. 2 строения были демонтированы: ст. Новотитаровская, ул. 8 Марта, 23/4 и ст. Динская, ул. Красная, 16а.

Решение о дальнейшей эксплуатации, либо ее невозможности (сносе) принимается только судом, ни в коем случае не прокурором и не администрацией. И начаться процедура демонтажа может только после вступления этого решения в силу.

А суд принимает это решение исключительно на основании экспертиз, которые проводятся в рамках гражданских дел.

– Как снимаются объекты с реестра проблемных домов?

– Государственные специалисты проводят экспертизу. Первое, на что обращают внимание, – опасность нахождения людей в здании. Затем – можно ли внести необходимые коррективы и закончить строительство. Если все это невозможно, тогда объект подлежит сносу.

Существует специальный расчет, исходя из которого можно узнать, как поведет себя дом при полной загрузке.

Например, возьмем объект, который снесли на улице Красной. Многие люди говорили: мол, дом же уже построили, пустили бы туда людей, пускай живут, не разваливается до сих пор, так и стоять будет. Но это не совсем верно. Дело в том, что конструкция была пустая. Когда же все системы заполнились бы, вселились люди (плюс мебель, техника и прочие предметы быта), то неизвестно, не сложился бы дом вместе с жильцами. Никакое строение не стоит даже одной человеческой жизни.

Дабы не допустить жертв, всегда стоит соблюдать безопасность.

Что касается дольщиков в этом доме, то стоимость имущества застройщика, которое арестовано, покрывает сумму их ущерба. Работа в этом направлении продолжается.

– Могут ли граждане посодействовать в выявлении незаконных строек? Каким образом?

– Многоквартирный дом же возводится не за одну ночь, даже не за месяц. Поэтому, чем раньше прокуратура проверит новый строящийся объект, тем спокойнее будет дольщикам. Мы призываем жителей Динского района обращать внимание на новые появляющиеся дома. Если вы заметили, что строение имеет признаки «многоквартирности», сфотографируйте его или же просто сообщите адрес этого объекта в прокуратуру, полицию, администрацию, дабы как можно скорее его проверили.

На ранних стадиях строительства значительно легче минимизировать риск ущерба для людей.

– С лета изменилось законодательство. Теперь деньги дольщиков будут не у застройщика, а в банке. Что это даст для самих людей?

– С 1 июля 2019 года вступило в силу изменение в законодательстве: деньги за покупаемые в новостройках квартиры перестали напрямую передаваться застройщикам, а теперь будут находиться на специальных счетах эскроу в банках.

Средства за купленную квартиру вносятся на счет после регистрации договора участия в долевом строительстве и депонируются (замораживаются) на нем до момента регистрации права собственности на первую квартиру в достроенном доме. В случае возникновения у застройщика проблем с завершением строительства дома покупатель всегда может рассчитывать на возврат уплаченной суммы.

Это позволит и вовсе забыть о понятии «обманутый дольщик», но, к сожалению, пока мы разбираемся еще с теми объектами, разрешения на строительство которых выдавались в 2013-2015 годах.

Люди должны получить либо квартиру, либо свои деньги назад. Третьего не дано.

– Уменьшается количество проблемных объектов в районе или же растет?

– В целом в Динском районе установилась тенденция к снижению количества проблемных домов. Так, в поселке Южном 6 объектов вышли из разряда «проблемных». Каждый случай индивидуальный. Снимаются эти дома с реестра только после экспертного заключения. Отчитываются все ресурсоснабжающие организации, важный критерий – безопасность.

Кроме того, давалась правовая оценка и главам поселений, которые раньше отвечали за данную сферу. Сейчас полномочия переданы в администрацию района.

Даже если глава уже не занимает свою должность, это не значит, что он избежит ответственности. Сроки давности у этих дел значительные.

– В каком поселении района наибольшее количество проблемных строек?

– В Динском районе лидером по проблемным объектам является Южно-Кубанское сельское поселение. Связано это в первую очередь с его месторасположением. Большая часть населения – не жители нашего района. Зачастую люди попросту приезжают туда из Краснодара, чтобы переночевать и завтра снова уехать на работу в город. Но мы активно занимаемся решением проблем в данном поселении.