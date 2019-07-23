Серия ДТП произошла в Динском районе за несколько дней

18 июля в Динской водитель автомобиля Мерседес двигался с улицы Чапаева в сторону улицы Тельмана. Не выбрав безопасную скорость движения, он допустил наезд на пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. В результате ДТП пешеход пострадал.





В ходе предварительной проверки установлено, что 20 июля, около часа ночи в станице Нововеличковской по улице Свердлова водитель управлял неустановленным мотоциклом. Не выбрав безопасную скорость передвижения, допустил съезд с дороги в левую сторону. В результате ДТП получил телесные повреждения туловища и конечностей.