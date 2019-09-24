Серьезный рост числа пожаров в Динском районе

Серьезный рост числа пожаров в Динском районе

Серьезный рост числа пожаров в Динском районе

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12 часов назад Газета РВСДинской районНовости Динского районаПожары в Динском районеРВС

С начала 2019 года  на территории Динского района зарегистрировано 405 пожаров. За аналогичный период прошлого года -  85 пожаров. Рост колоссальный, на  320 случаев больше. При пожарах получили травмы 6 человек (в прошлом году - 12), погибли 4 человека (в прошлом году тоже 4).

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Динского района УНД и ПР Главного управления МЧС России призывает жителей Динского района соблюдать требования пожарной безопасности, не допускать выжигания сухой растительности, мусора и камыша на своих земельных участках и прилегающей территории. За данные деяния предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность!

Помните, любая неосторожность при обращении с огнем может стать причиной неповторимой трагедии!

 В случае пожара звоните по телефонам: 101, 112.

Комментарии

Старожилка
Старожилка 4 часа назад

В Пластуновской была пожарная часть, по мнению администрации она не нужна. Денег нет на её содержание. Теперь мы пластуновцы живём под страхом, что к нам не доедет единственная пожарная машина.

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