Сессия райсовета: отчет полиции за год, вопросы ЖКХ, ускоренные выборы

30 января 2019 года состоялась 54 сессия Совета депутатов Динского района. Первым вопросом стал отчет начальника отдела МВД России по Динскому району полковника полиции Ярослава Степаненко о деятельности отдела в 2018 году.

По итогам года на 7,8% увеличилось общее количество зарегистрированных преступлений - 1238.

Раскрыто 735 преступлений. Процент раскрываемости составил 59,8%, при средне краевом показателе в 52%, в том числе улучшились показатели по тяжким и особо тяжким преступлениям.

Выявлено 127 преступлений, в том числе 30 фактов сбыта наркотиков. 21 преступление, связанное с незаконным хранением и сбытом оружия и боеприпасов.

С участием добровольных народных дружин зафиксировано и пресечено 32 административных правонарушения, с участием казаков-дружинников — 1048.

Сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции выявлено 36 преступлений коррупционной направленности, в том числе 18, совершенных в крупном и особо крупном размере.

В 2018 году на территории Динского района 168 несовершеннолетних нарушили закон.

На учете в ОПДН Отдела состоит 111 детей и 83 законных представителя.

В отношении несовершеннолетних совершено 61 преступление, в том числе 38 преступлений по статье 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей».

В сфере обеспечения безопасности дорожного движения за 12 месяцев 2018 года зарегистрировано 225 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 28 человек и 312 получили телесные повреждения различной степени тяжести.

С участием детей на территории обслуживания Динского района произошло 26 ДТП, ранено 28 несовершеннолетних участника дорожного движения.

За управление в нетрезвом виде составлено 386 административных материалов, возбуждено 36 уголовных дела.

Из незаконного оборота изъято свыше 40 тысяч литров немаркированной алкогольной продукции. Составлено 130 административных протоколов.

По административным правонарушениям изъято 620,5 литров алкогольной и спиртосодержащей продукции.

В 2018 году допущен рост зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений, рост квартирных краж.

Серьезные претензии за отчетный период имеются к организации работы подразделения участковых уполномоченных полиции.

Также Ярослав Степаненко уделил внимание вопросу безопасности, акцентировав на том, что нужно дополнительно установить 35 камер видеонаблюдения в отдаленных районах населенных пунктов, где чаще всего совершаются преступления.

В целом, как отметил начальник отдела МВД России по Динскому району, принятые в 2018 году Отделом МВД России по Динскому району меры позволили обеспечить необходимое реагирование на изменения оперативной обстановки, надлежащий уровень общественного порядка и безопасности на территории Динского района.

В ходе сессии обсуждался вопрос обеспечения инженерной инфраструктурой всех населенных пунктов Динского района.

Территории сельских поселений электричеством обеспечены. Максимальная мощность подстанций 110/35/10 кВ 128 МВт. Нормальная работа подстанции осуществляется при загрузке 60%. В данный момент нагрузка составляет более 90%.

На сегодняшний день имеется небольшой резерв мощности в пос. Найдорф, пос. Дальний, частично ст. Новотитаровская и пос. Южный (прилагается) в целом по Динскому району резерв мощности на питающих центрах отсутствует.

Для возможности удовлетворения потребностей муниципального образования в электроэнергии необходима реконструкция существующих питающих центров с увеличением мощности трансформаторов и строительство новых 3-х питающих центров.

Программой ПАО «Кубаньэнерго» на 2018-2019 года запланировано строительство и ремонт высоковольтной линии 0,4 кВ, капитальный ремонт (замена) 54 трансформаторных подстанций и реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Динская» с заменой силовых трансформаторов. Других мероприятий ПАО «Кубаньэнерго» не запланировано.

Как отметил начальник управления строительства, ТЭК, промышленности, транспорта, связи и жилищной политики, проблему дефицита электроэнергии необходимо решать за счет реконструкции питающих центров, что требует значительных финансовых затрат, данные работы необходимо выполнять силами ПАО «Кубаньэнерго», либо за счет средств инвесторов.

Уровень газификации населенных пунктов района составляет – 85%.

Не газифицировано 90% Старомышастовского сельского поселения. Мощности газа отсутствуют, необходима реконструкция ГРС Медведовской, ориентировочный срок 2020-2021 гг.

Объемы газа отсутствуют также в Новотитаровском, Нововеличковском, Южно-Кубанском, Первореченском и Мичуринском сельских поселениях. Необходима реконструкция ГРС.

В настоящее время имеется резерв мощности в:

Васюринском с. п. – запас в 3900 м3/ч;

Динском с. п. – запас в 15000 м3/ч;

пос.Украинский – запас в 4000 м3/ч (от ГРС Суворовское);

Пластуновском и Красносельском с. п. – запас в 6700 м3/ч.

На территории района для отопления жилых домов и объектов социальной сферы используется 47 котельных, в том числе в собственности администраций сельских поселений муниципального образования Динской район - 34, в управлении образования - 11 и 2 — ведомственных.

В настоящее время централизованными системами коммунального хозяйственно-питьевого водоснабжения обеспечены все сельские поселения Динского района, но все же часть населенных пунктов района остается без централизованной системы водоснабжения населения:

пос. Дальний – в 2019 году планируется строительство водозаборной скважины и сетей водоснабжения за счет привлеченных средств;

с. Примаки и хут. Осечки - в 2019 году планируется выполнить проектные работы по строительству водозаборной скважины и сетей водоснабжения за счет средств администрации сельского поселения.

Центральная канализация отсутствует в 4 сельских поселениях из 10 (Старомышастовское, Красносельское, Первореченское, Пластуновское).

Кроме прочих вопросов, рассмотрели внесение изменений в генплан Южно-Кубанского и Динского поселений. В райцентре максимально исключили точечную застройку, от сдачи в аренду участков под огородничество решено получать дополнительный доход в бюджет.

Внесли изменения и в порядок проведения конкурса на должность главы района. Выборы руководителя перенесли с мая на 27 марта 2019 года.