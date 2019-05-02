Сезон аттракционов снова открыт в Динской

Каждый год в центральных общественных местах станицы Динской открываются так называемые «детские городки» - комплексы мобильных аттракционов, которые с удовольствием посещают юные динчане.

В этом году, как и в предыдущих, подобные аттракционы установлены в Комсомольском и центральном парках, а также на фонтанной площади и перед кинотеатром. Владельцы аттракционов – индивидуальные предприниматели, которые уже не первый год занимаются вопросом досуга детей на прогулках. Как рассказывает один из владельцев аттракционов, в этом направлении у них все стабильно на протяжении уже трех лет. Цены не меняются, сезон начинается в апреле и заканчивается в октябре, посещаемость варьируется в зависимости от месяца.

Сами посетители аттракционов, а точнее, их родители, говорят, что их устраивает и ценовая политика, и расположение аттракционов, и по безопасности нареканий нет. Цены варьируются от 100 до 300 рублей, в зависимости от типа аттракциона – конечно, на батут или горку сходить дешевле, чем на карусель. Некоторые мамы признаются, что если рассматривать это увеселение как разовую опцию, то особого волнения не возникает – и ребенок доволен, и баснословных денег не потратили. Однако дети – это дети. Бывает и так, что одного раза им бывает мало, хочется сходить еще и еще раз. Тогда уже бюджет начинает стремительно улетучиваться.

С началом майских праздников количество посетителей аттракционов непременно вырастет. Как говорит один из индивидуальных предпринимателей, это один из самых прибыльных сезонов. Далее наравне идут летние праздники: День защиты детей, День Динского района, День России и т. д.