Сезон полива открыт: Кто будет платить больше?

С 1 апреля будет произведено дополнительное начисление платы за использование холодной воды на полив сельскохозяйственных культур, зеленых насаждений, газонов и цветников на земельном участке. Информация касается потребителей услуг холодного водоснабжения, чьи домовладения не оборудованы индивидуальными приборами учета.

Как сообщает администрация Динского сельского поселения, размер начисления платы будет произведен исходя:

- из установленной площади полива земельного участка равной 200 кв.м;

- соответствующего норматива потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению (0,1830 м3/м2 земельного участка в месяц поливного сезона). Норматив утвержден Приказом РЭК –департамента цен и тарифов Краснодарского края от 31.08.2012 года № 2/2012-нп «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в Краснодарском крае»;

- утвержденного тарифа на холодное водоснабжение на 2019 год – в размере 24,85 руб/м3.

В случае несоответствия поливаемой площади или не использования холодной воды на полив сельскохозяйственных культур, зеленных насаждений, газонов и цветников, усовершенствованных покрытий и тротуаров, посадок в теплицах и парниках всех типов, Ваше право своевременно (в период поливного сезона) обратиться с соответствующим заявлением, на предмет обследования земельного участка домовладения, в абонентский отдел ООО «Водоканал» по адресу:

ст. Динская, ул. Советская, 7А телефон: 6-19-41

п. Украинский, ул. Советов,4 телефон: 41-6-24

А также, обращаем Ваше внимание,

- при наличии имеющейся задолженности по поливам за прошлые периоды, необходимо произвести ее погашение, во избежание штрафных санкций и обращения в суд.