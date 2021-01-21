Школа № 2. Родителям будущих первоклассников нужно заполнить анкету

Родителям будущих первоклассников 2021-2022 года необходимо зайти на сайт школы bousosh2.ru в раздел «Родителям», далее «Прием в 1 класс» и заполнить «Анкету родителям» (законным представителям).

В этом же разделе на сайте школы можно ознакомиться с правилами приема в 1 класс в 2021 году.

О формировании групп для проведения адаптационных занятий вы будете проинформированы через СМС.

Бланки также находятся на посту охраны школы.