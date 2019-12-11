Школе № 38 присвоено имя генерал-майора Петра Бежко

9 декабря 2019 года средней общеобразовательной школе № 38 ст. Нововеличковской было присвоено имя одного из военачальников Великой Отечественной войны генерал-майора Петра Максимовича Бежко.

Как рассказала заместитель директора по воспитательной работе Наталья Каширина, в торжественном мероприятии приняли участие почетные гости. Педагоги и учащиеся школы подготовили видеопрезентацию, из которой участники мероприятия узнали об основных этапах жизни Петра Максимовича Бежко. В исполнении школьников звучали стихи и песни военных лет, танцевальные композиции и инсценировки. Необыкновенно трогательные, пронзительные по своей эмоциональности выступления, удачно вплетенные в канву мероприятия, усиливали волнительную атмосферу в зале.

Накануне торжественной линейки во всех классах прошли уроки мужества, где учащихся познакомили с биографией нашего «земляка» генерал-майора Бежко, который прошел путь от рядового красногвардейца 1918 года до генерала. Грудь боевого генерала Бежко ко Дню Победы украшали два ордена Ленина, три ордена Красного Знамени, ордена Суворова и Кутузова, Красной Звезды, Белого льва и многие медали.

За проявленное мужество и героизм Петр Максимович был представлен к званию Героя Советского Союза, но в возбужденной радостной обстановке тех дней документы были задержаны и не попали в майский указ. Петр Максимович умер в расцвете своих творческих сил и возможностей военачальника уже в мирное послевоенное время.