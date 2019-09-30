Школьник получил травму при переходе моста

28 сентября в районе консервного завода 11-летний мальчик переходил мост через реку. Подскользнувшись на спуске, школьник упал на ступеньки, нарвавшись на металлическую конструкцию, которая торчала из лестницы. В итоге у мальчика рваная рана ноги, он повредил голень. В этот момент мимо проходили соседи школьника, мужчина и женщина, которые в тот же момент оказали ему первую помощь: перевязали шнурком от кроссовка ногу, чтобы остановить кровотечение и вызвали скорую. Бригаду оперативно прибыла на место, после пострадавшего мальчика увезли в Динскую ЦРБ. В больнице школьнику наложили швы, он прошел амбулаторное лечение.

Родители сетуют на то, что мост небезопасен, но никто ничего для решения этого вопроса не делает. Спуск слишком крутой, там легко подскользнуться, а перил нет. Собственно, из-за отсутствия перил и случилось это происшествие. Если бы они присутствовали на лестнице, то спуск для детей и пожилых людей был бы гораздо безопаснее.

Родственница школьника также выразила большую благодарность бригаде скорой помощи, которая оперативно прибыла на место и оказала профессиональную помощь, и соседям, которые не прошли мимо и помогли мальчику — Игорю и Оксане Соломаха.