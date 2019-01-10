Школьникам хотят запретить приносить еду из дома

Роспотребнадзор разработал новые санитарно-эпидемиологические правила организации питания детей.

Согласно документу, учащимся запрещено брать с собой еду на территорию заведения. Также сотрудники столовых не смогут готовить из продуктов, принесенных из дома, и кормить детей блюдами, созданными в домашних условиях.

За питанием учеников с пищевой аллергией и другими хроническими заболеваниями должен следить медик.

Отмечается, что варить сосиски и яйца нужно только в отведенное время, а хранить бутерброды из масла, колбасы и сыра на открытой витрине можно не больше часа.

Столовые приборы из алюминия использовать нельзя.

Дежурить в столовой можно ученикам старше 12 лет. Им разрешено только накрывать на стол. Готовить обеды, чистить овощи, раздавать готовые блюда, резать хлеб, мыть посуду и убирать помещение школьники не будут.