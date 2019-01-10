Школьникам хотят запретить приносить еду из дома
Роспотребнадзор разработал новые санитарно-эпидемиологические правила организации питания детей.
Согласно документу, учащимся запрещено брать с собой еду на территорию заведения. Также сотрудники столовых не смогут готовить из продуктов, принесенных из дома, и кормить детей блюдами, созданными в домашних условиях.
За питанием учеников с пищевой аллергией и другими хроническими заболеваниями должен следить медик.
Отмечается, что варить сосиски и яйца нужно только в отведенное время, а хранить бутерброды из масла, колбасы и сыра на открытой витрине можно не больше часа.
Столовые приборы из алюминия использовать нельзя.
Дежурить в столовой можно ученикам старше 12 лет. Им разрешено только накрывать на стол. Готовить обеды, чистить овощи, раздавать готовые блюда, резать хлеб, мыть посуду и убирать помещение школьники не будут.
Комментарии
А вы знаете как кормят во 2школе? Мясо с плесенью, рагу с волосами, пельмени слипшиеся,ложки грязные, стаканы грязные, столы липкие. Ваняет в столовой ужасно, рядом пройти нельзя. Это просто УЖАС
Мой ребёнок благодаря столовой заработал гастрит, спасибо конечно огромное!!!!