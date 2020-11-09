Школьникам Краснодара нужно носить маски. А как в Динском районе?

Школьников Краснодара обязали носить маски на входе в школу и при выходе из нее, в коридорах, когда дети будут пересекаться друг с другом, а также в местах учебного учреждения, где нет обеззараживающих приборов.

В Динском районе дополнительных мер для образовательных учреждений не ввели. Сотрудники оперштаба настоятельно рекомендуют всем носить маски. Школы являются общественными местами, и если родители отнесутся с пониманием и ответственностью к ситуации, они сами решат, носить ребенку маску или нет.

В управлении образования Динского района считают, что достаточно федерального распоряжения Роспотребнадзора по масочному режиму.

"Если все будут безукоризненно соблюдать все рекомендации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, нам не прийдется усиливать меры", – добавил заместитель главы администрации района по социальным вопросам и заместитель руководителя штаба по предотвращению коронавируса Александр Фисун.

Наталья Бережная.



