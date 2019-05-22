Школьникам напомнили, что в водоемах района нельзя купаться

Сегодня, 22 мая 2019 года, председатель Краснодарского краевого совета ВОСВОД генерал-майор Николай Ковалев и государственный инспектор по маломерным судам ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Краснодарскому краю» Валерий Крылов в школах №3 и №4 прочли лекции по мерам безопасности на водных объектах для учеников. Данные мероприятия уже традиционно проходят в конце учебного года.

Впереди лето, многие из детей поедут с родителями на отдых. Специалисты напомнили о том, как себя надо вести на воде. Ученикам нельзя самовольно, без сопровождения посещать водные объекты, ведь это небезопасно и может закончиться трагедией.

Также Николай Ковалев отметил, что в Динском районе купаться во всех водоемах запрещено, так как они не отвечают санитарно-эпидемиологическим нормам.

Школьникам из Динской посоветовали посещать бассейн, ведь только там можно безопасно поплавать.

По данным ГИМС, с начала года в водоемах Динского района погиб 1 человек.