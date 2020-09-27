Школьникам о дорожных знаках





В Динском районе прошла профилактическая акция «Сладкий дорожный знак».

Автоинспекторы побывали в СОШ №10 станицы Васюринской. В начале встречи дорожные полицейские провели беседу на тему важности соблюдения правил дорожного движения, безопасного перехода проезжей части, использования световозвращающих элементов в темное время суток.

После беседы детям предложено поучаствовать в познавательной викторине «Я знаю ПДД». Ребята отвечали на вопросы ведущего, отгадывали загадки, демонстрировали безопасные схемы «дом-школа-дом», размещенные в дневниках. После викторины школьникам показан видеоролик о значении дорожных знаков.

В завершение мероприятия инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения вручила ребятам имбирные пряники с изображением дорожных знаков, а также тематические памятки по дорожной безопасности.



