Школьникам о правильном переходе через дорогу

Автоинспекторы Динского района напоминают школьникам о безопасном переходе проезжей части.

Они проводят практические занятия с юными участниками дорожного движения на пешеходных переходах вблизи общеобразовательных организаций муниципалитета.

На углу Калинина и Красной в Динской заработал светофор. Теперь нередко можно стать свидетелем, когда люди пересекают дорогу на красный сигнал. Чаще всего это дети.

Поэтому в мероприятии «Безопасный пешеходный переход» поучаствовали и учащиеся АОУ СОШ № 4.

В начале встречи инспектор по пропаганде БДД напомнила ребятам о необходимости быть внимательными и осторожными на дороге, о безопасном переходе проезжей части, важности использования световозвращающих элементов.

После беседы ученики вместе с преподавателями и сотрудниками ГИБДД вышли к пешеходному переходу, чтобы на практике закрепить полученные знания. Ребятам еще раз рассказали об устройстве светофора, значении сигналов и обязанностях пешеходов.