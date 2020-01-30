Со школьниками района проводят профилактические беседы по ПДД

Со школьниками района проводят профилактические беседы по ПДД

Со школьниками района проводят профилактические беседы по ПДД

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17 часов назад Газета РВСГИБДД Динского районаДинской районНовости Динского районаПДДПравила дорожного движения

С 23 января по 1 февраля на территории Динского района проходит мероприятие "Декада дорожной безопасности", направленное на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, детей-пассажиров и велосипедистов. Проводятся рейды, беседы с мальчиками и девочками в школах и детских садах о правилах дорожного движения. 

"Уважаемые участники дорожного движения! Помните о собственной безопасности. Переходите дорогу только по пешеходным переходам, перевозите детей при помощи специальных удерживающих устройств, используйте световозвращающие элементы в темное время суток, регулярно повторяйте с детьми основные Правила дорожного движения", - призывает заместитель начальника ОГИБДД ОМВД России по Динскому району Виктор Моренченко.

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