Школьники из Динского района воочию увидели реконструкцию боя

Школьники из Динского района побывали на реконструкции боя времен ВОВ. 27 января 2019 года ребята из БОУ СОШ № 53 (пос. Найдорф) по приглашению краевой Краснодарской общественной организации "Красноармеец Кубани" посетили реконструкцию боя, посвященную освобождению г. Курганинска от немецко-фашистских захватчиков.

Помимо интересных событий реконструкции ребят ждала настоящая солдатская каша и фотосессия с бойцами РККА и оружием времен ВОВ.