Школьнику из Пластуновской нужна поддержка для победы в конкурсе

Руслан Катлияров, ученик 3 «А» класса школы № 7 станицы Пластуновской, участвовал в муниципальном этапе краевого конкурса детских рисунков «Я выбираю безопасный труд». Рисунок Руслана прошел на следующий уровень и теперь участвует в онлайн-голосовании на приз зрительских симпатий.

В редакцию «РВС» обратилась мама юного дарования с просьбой поддержать своего сына.

«Очень хочется, чтобы Динской район выиграл! Давайте проголосуем за рисунок Руслана!», - написала нам Лиана Катлиярова.

Проголосовать за рисунок можно на портале службы труда и занятости населения министерства труда и социального развития Краснодарского края http://www.kubzan.ru, пройдя авторизацию через портал Госуслуг и в форме голосования выбрав понравившуюся работу в каждой возрастной категории.





Голосование прекращается в 18.00 28 января.











