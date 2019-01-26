Школьнику из Пластуновской нужна поддержка для победы в конкурсе
Руслан Катлияров, ученик 3 «А» класса школы № 7 станицы Пластуновской, участвовал в муниципальном этапе краевого конкурса детских рисунков «Я выбираю безопасный труд». Рисунок Руслана прошел на следующий уровень и теперь участвует в онлайн-голосовании на приз зрительских симпатий.
В редакцию «РВС» обратилась мама юного дарования с просьбой поддержать своего сына.
«Очень хочется, чтобы Динской район выиграл! Давайте проголосуем за рисунок Руслана!», - написала нам Лиана Катлиярова.
Проголосовать за рисунок можно на портале службы труда и занятости населения министерства труда и социального развития Краснодарского края http://www.kubzan.ru, пройдя авторизацию через портал Госуслуг и в форме голосования выбрав понравившуюся работу в каждой возрастной категории.
Голосование прекращается в 18.00 28 января.
Комментарии
Еле нашла, не все справятся как проголосовать. Когда зайдете на портал, обратите внимание на слово "Важно!", вот там внизу выбрать конкурс рисунков. Ниже :
"Рисунки возрастной категории от 7 до 9 лет
проголосовать можно здесь"
И в списке от 7-9 лет выйдет список (не рисунки) детей, участников конкурса. И далее ищите Динской район).