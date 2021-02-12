Штормовое предупреждение! Телефоны служб
Напоминаем, по данным Гидрометцентра с 12 по 14 февраля 2021 года ожидаются осадки в виде сильного дождя переходящего в мокрый снег и сильный снег, гололед, налипание мокрого снега. Снижение температуры и сильный юго-западный и западный ветер.
В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить:
- «01» - единый номер пожарных и спасателей;
- «101» - единый номер пожарных и спасателей;
- «112» - единый номер экстренных служб;
- 8 (861) 268-64-40 - телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю;
- 8(86162)6-12-01 – Ситуационный центр муниципального образования Динской район;
- 8(800)2200220 - горячая линия при отключении света.
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