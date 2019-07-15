Ситуация на «зебре». Сбили или остановились оказать помощь?

По словам проезжающих, 15 апреля, на пересечении улиц Красной и Школьной в Динской ориентировочно в 15.15, пожилой мужчина переходил дорогу по «зебре». В этот момент его сбил водитель автомобиля ВАЗ-2104.

Пассажирка машины на вопрос, как это произошло, сказала одной из прохожих, что мужчина шел по пешеходному переходу и поскользнулся на мокром асфальте, а они ехали мимо и остановились, чтобы помочь.

Пострадавшему вызвали скорую. Подробности случившего выясняются.