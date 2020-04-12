Ситуация с коронавирусом на 12 апреля в мире, стране, крае, районе

На 12 апреля число заразившихся в мире достигло 1,77 млн, умерли от коронавирусной инфекции 108,8 тыс. человек, выздоровели 404 тысячи.

“За последние сутки в России подтверждено 2186 новых случаев заражения коронавирусом в 52 регионах. Зафиксированы 24 смерти пациентов с коронавирусом. Полностью выздоровели 246 человек”, - сообщает оперштаб.

Роспотребнадзор информирует, что под меднаблюдением из-за подозрения на коронавирус в России находятся 146 тыс. человек, за сутки проведено 94,3 тыс. тестов на COVID-19.

За сутки на 12 апреля в Краснодарском крае подтвержден 31 новый случай коронавируса.

Один человек приехал из Москвы, остальные контактировали с ранее заболевшими.

В соответствии с инкубационным периодом в настоящее время подтверждаются случаи заболевания у людей, контактировавших или приехавших из других стран больше 14 дней назад.

Возраст пациентов – от 4 до 82 лет. Пять случаев зафиксировано в Лабинске, три – в Анапе, в том числе двое детей четырех и семнадцати лет. Одиннадцать заболевших выявлены в Краснодаре. По одному заболевшему выявлено в Курганинске, Усть-Лабинске, Новороссийске, Тимашевске, Туапсе, ст. Кавказской и Кущевской. Три случая заражения зафиксировано в Сочи и два в Тихорецке. Среди пациентов 11 женщин.

В настоящий момент в Краснодарском крае 169 человек с подтвержденным диагнозом "коронавирус". 3 пациента умерли, 7 находятся в тяжелом состоянии. 28 пациентов выписаны с выздоровлением.

Как сообщает оперативный штаб Краснодарского края, всего в медицинские организации Кубани обратились с подозрением на COVID 883 жителя, в том числе 139 детей. Продолжают стационарное лечение 315 человек, из них 40 детей.

Под медицинским наблюдением в поликлиниках по месту жительства находятся 3653 человека.

В целом по региону проведено 20210 лабораторных исследований на новый коронавирус.

В обсерваторах находится 171 человек (41 человек в Краснодаре, 130 человек в Сочи). Температура у всех в норме, состояние удовлетворительное.

Информация по Динскому району на 12 апреля: под наблюдением врачей 38 человек, взяты на контроль 5 человек, сняты с учета 13 человек (тест на COVID-19 отрицательный).