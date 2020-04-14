Ситуация с коронавирусом в мире, стране, крае на 14 апреля

На 14 апреля, по данным Университета Джонса Хопкинса, зараженных COVID-19 во всем мире 1 920 985. 119 686 человек скончались. Ранее университет сообщил о 2 млн заражённых, позже данные скорректировали.

Число заразившихся коронавирусом в Россииза сутки (на 14 апреля), по сообщению оперштаба, возросло на 2 774. Всего - 21 102 человек.

Количество случаев летального исхода от коронавируса в России выросло до 170, за сутки умерли 22 человека.

В Краснодарском крае за сутки у пяти человек подтвердилась коронавирусная инфекция.

Трое из них заболели в Краснодаре, двое – в Сочи.

“В числе заразившихся двое мужчин и три женщины в возрасте от 20 до 62 лет”, – сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Всего на сегодня на Кубани 215 подтвержденных случаев коронавируса. Три кубанца скончались. Восемь находятся в тяжелом состоянии – четыре в инфекционной больнице № 2 Сочи и столько же в краснодарской СКИБ. 40 пациентов выздоровели и выписаны.

На 14 апреля в медорганизации края с подозрением на COVID-19 обратились 956 человек, в том числе 156 детей. В стационарах остается 361 пациент, из них 55 детей.

Дома под наблюдением врачей поликлиник находятся 4025 человек.

Лаборатории Роспотребнадзора провели уже 20920 исследований на инфекцию, учреждения Минздрава – 13567, в том числе 1595 за последние сутки.

В обсерваторах размещены 211 человек: 41 в Краснодаре, 165 в Сочи и пять в станице Голубицкой. Их состояние удовлетворительное.

По информации Динской ЦРБ, в районе на 14 апреля под наблюдением находится 41 человек. У двух граждан контрольные мероприятия завершены. 8 человек, прибывших на территорию района из других регионов, взяты под наблюдение. В стационаре Красноармейской ЦРБ находятся 4 жителя Динского района, у одного из которых инфицирование коронавирусной инфекцией подтверждено. Новых случаев госпитализации не было.