Ситуация с пайщиками. Продолжение

Ранее мы писали о новотитаровских собственниках земельных долей, которые считают себя обманутыми.

Они сдали свои участки племенной птицефабрике «Кавказ» 20 лет назад, но сегодня эта организация, по данным единого федерального реестра, находится в процессе банкротства.

По словам пайщиков, сейчас они не могут распоряжаться своей землей самостоятельно. Разрешить вопрос не получается, так как, по их мнению, в этом не участвуют местная и районная администрации.

До этого мы уже рассказывали о собрании, которое состоялось 9 сентября. Тогда на встречу с собственниками паев приехали люди из краевой власти: представитель губернатора по взаимодействию с крестьянскими (фермерскими) хозяйствами Вячеслав Легкодух и член Совета при главе края по развитию гражданского общества и правам человека Сергей Коваленко.

Совещание проходило в станичном Доме культуры. На нем приняли решение организовать в районе рабочую группу, пригласить все заинтересованные стороны и продумать алгоритмы дальнейших действий, чтобы разрешить проблему.

После той встречи мы сделали запрос в администрацию Динского района, чтобы узнать, почему с их стороны, как утверждают пайщики, нет никаких действий, и попросили в целом прокомментировать ситуацию.

Ответ администрации

В ведомстве ответили следующее.

ЗАО ППФ «Кавказ» – это крупнейший арендатор земель долевой собственности из земель сельскохозяйственного назначения на территории Новотитаровского сельского поселения. Площадь арендной земли составляет около 1900 га. Количество участников долевой собственности – около 650.

Как отметили в администрации со ссылкой на управление Росреестра, ЗАО ППФ «Кавказ» передало в субаренду ООО «Агрохолдинг Васюринский» земельные участки сельскохозяйственного назначения, расположенные на территории Новотитаровской сроком на 11 месяцев.

Там добавили: по независимому мнению управления Росреестра, эта сделка не противоречит действующему законодательству, договоры аренды земельных участков не содержат запрет на их передачу в субаренду. Сослались на федеральный закон*, который разрешает участнику долевой собственности продать свою земельную долю сельскохозяйственной организации.

Что касается участия районной администрации в разрешении данного вопроса, то в госструктуре сообщили о нескольких собраниях, в которых была задействована местная власть.

2 сентября этого года состоялась рабочая встреча первого заместителя главы администрации Динского района Юрия Клесова и представителя инициативной группы, председателя районной общественной организации «Комитет по борьбе с коррупцией» Владимира Рыжаева.

Об итогах и результатах встречи далее не говорится.

9 сентября также проведена встреча с участием администраций района, Новотитаровского сельского поселения, полномочного представителя губернатора края, председателя инициативной группы Владимира Рыжаева и собственников земельных долей Дульцевой, Лазник, Тихонова и Олефиренко.

Это то самое собрание в Доме культуры.

21 сентября состоялось межведомственное рабочее совещание администрации Динского района совместно с полномочным представителем губернатора.

В ответе ведомства говорится о том, что дано поручение администрации Новотитаровского поселения организовать встречу с участием собственников земельных долей.

Еще одно собрание

В нем не отмечается еще одно собрание, о котором журналисту «РВС» стало известно на днях.

Оно состоялось 6 октября. Планировалось, что в районную администрацию к представителям органов власти приедут собственники земельных долей. Однако по неизвестным для «РВС» причинам собрание отменили. Журналисту сказали, что, как только будет назначена новая дата, сообщат. Как потом выяснилось, собрание все же состоялось на следующий день, но редакцию почему-то не предупредили. О мероприятии написал Евгений Пергун в своем официальном аккаунте инстаграма.

«Сегодня провели рабочее совещание по текущим проблемам пайщиков, сдавших 20 лет назад в аренду свои земельные паи птицефабрике “Кавказ”. От собственников поступили обращения в органы власти и СМИ. На встрече заслушали позиции собственников и арендаторов. Приняли ряд решений по дальнейшему взаимодействию. Необходимо не допускать создания социального напряжения, вызванного отсутствием нужной информации, правовой грамотности.

Благодаря оперативной реакции полномочного представителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края по взаимодействию с крестьянскими и фермерскими хозяйствами Вячеслава Легкодуха, члена Совета при главе администрации (губернатора) Краснодарского края по развитию гражданского общества и правам человека Сергея Коваленко совместно мы смогли урегулировать накопившиеся проблемы и дать разъяснения собственникам по каждому вопросу», – сообщил у себя на странице глава района.

Какие именно были подняты вопросы? В пресс-службе администрации рассказали вот что.

Мероприятие проводилось в рамках рассмотрения обращения «Об оказании содействия в проведении встречи собственников земельных долей с руководителями ЗАО ППФ “Кавказ”», в соответствии с федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».



На предшествующих встречах, которые состоялись 9 и 21 сентября 2020 года, был сформирован перечень вопросов:



1. Законность перехода права аренды на земельные участки от ЗАО ППФ «Кавказ» к ООО «Агрохолдинг Васюринский».



2. Проблемы, возникающие у собственников земельных долей в процессе выдела земельной доли из общей долевой собственности.



3. Проблема включения земельных долей участников долевой собственности в конкурсную массу в рамках конкурсного производства в связи с процедурой банкротства ЗАО ППФ «Кавказ».



4. Задолженности по арендной плате на последние 3 года ЗАО ППФ «Кавказ» перед собственниками земельных долей.



5. Законность сделок купли-продажи земельных долей между участниками долевой собственности и ООО «Агрохолдинг Васюринский».



6. Законность выдела земельных долей, принадлежащих ЗАО ППФ «Кавказ», под изъятие под размещение автомобильной дороги федерального значения в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке западного обхода г. Краснодар».

«Рассмотрены все указанные вопросы, а также дополнительно заданные в устной форме на заседании собственниками земельных долей и арендаторами. На них даны исчерпывающие разъяснения членом Совета при главе администрации Краснодарского края по развитию гражданского общества и правам человека С. Н. Коваленко и представителями Динского отдела управления Росреестра по Краснодарскому краю.

Гражданско-правовые отношения, основанные на обязательствах из договора, регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации. Администрация муниципального образования Динской район не является стороной указанных правоотношений и не вправе их комментировать», – отметили в ведомстве.

Мнение инициативной группы

Журналист обратилась к инициативной группе. Они рассказали следующее.



На встречу с администрацией в район никто из инициативной группы не поехал. По словам представителя Владимира Рыжаева, им не сообщили ни круг участников, ни повестку дня. Все находились в неведении.



«Мы их просили собраться здесь, в Новотитаровской, потому что многие дольщики – люди преклонного возраста», – отметил Владимир Рыжаев.



Такого же мнения и одна из участниц инициативной группы Галина Дульцева.



“Почему людей зовут в Динскую, если мы из Новотитаровской? Или оттуда приехать трем людям на служебном транспорте, или бабушкам из Осечек, Примаков, Новотитаровской ехать туда... Некоторым уже вообще за 80 лет. Они все в колхозе за эту землицу отработали, их-то хоть надо уважать», – пояснила она.

Это первая причина, почему пайщики, которые заинтересованы в ситуации, не присутствовали в Динской.

Вторая – сейчас им важны прямые переговоры с ЗАО ППФ «Кавказ».

«На вопрос, будут ли принимать участие во встрече сам гендиректор “Кавказа” и временный управляющий, назначенный краевым арбитражным судом, нам пояснили, что их оповещение поручено главе администрации Новотитаровской, но он никак не может их разыскать», – рассказал Владимир.

Председатель инициативной группы подтвердил, что до этого действительно ездил на встречу с первым заместителем главы администрации Динского района Юрием Клесовым 2 сентября. Но, по его словам, никаких результатов она не принесла, ему задавали вопросы, которые должен был задавать он.

«Например, мне задали вопрос о позиции и мнении управляющего. Откуда я могу знать? Мы его в глаза не видели, ни на каких встречах он не появляется, к людям не выходит», – рассказал он.

Владимир добавил, что сейчас некоторым пайщикам выдают пшеницу, но проблема этим не решена.

«Мы хотим, чтобы у нас было право свободно распоряжаться своей землей, а также получить ответы на ряд вопросов», – подчеркнул он.

По его словам, кто-то из дольщиков, возможно, и был в районной администрации. Но не из тех, кто входит в инициативную группу.

«Было собрание 3 сентября. На этом публичном мероприятии избрали собственников и общественников, которые будут активно заниматься этой проблемой. Подготовили резолюцию, где прописали вопросы, которые беспокоят пайщиков. С кем встречалась администрация, не знаю. Но от инициативной группы, уполномоченной собранием, никого не было», – пояснил Владимир.

Основное требование большинства пайщиков, которые, по его словам, понимают проблему, – предоставить законное право распоряжаться свободно, без принуждения, своим земельным участком.

Владимир добавил, что сейчас у них нет выбора. Образно говоря, может, кто-то пожелал бы выделиться или остаться в «Кавказе», а кто-то перешел бы к ООО «Агрохолдинг Васюринский». Люди хотят самостоятельно принимать решение, как распоряжаться своей землей.

Сегодня у инициативной группы существует перечень вопросов, на которые представители хотели бы получить ответы.

Публикуем некоторые.

Откуда появился «Агрохолдинг Васюринский» в качестве правообладателя? Откуда субаренда? По словам пайщиков, в договоре не прописана передача субаренды. Каким образом это сделано?

Проблемы, возникающие у собственников земельных долей в процессе выдела земельной доли из общей долевой собственности. Люди хотят выделить свой пай и узаконить, чтобы он никуда не делся, но ни одному человеку еще не удалось выделиться.

Почему некоторые два года назад объявили о выходе из аренды, а сегодня оказались снова в аренде? Почему тогда не возвращают арендную плату за два года пользования землей?

Задолженности по арендной плате за последние 3 года. Как рассказали пайщики, еще не все люди получили сахар, масло, зерно.

Почему сейчас рассчитывается «Агрохолдинг Васюринский», а не «Кавказ»?

Законность сделок купли-продажи земельных долей между участниками долевой собственности. Как рассказала инициативная группа, люди берут выписку, а там написано, что они в аренде с «Агрохолдингом», хотя договора никакого не подписывали.

Эти и многие другие вопросы волнуют сегодня собственников земельных долей. Они рассчитывают на общие собрания с представителями местной власти и всеми причастными к ситуации на территории Новотитаровского сельского поселения, где смогут обсудить каждую наболевшую тему.



*Федеральный закон № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».







