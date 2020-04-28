Ситуация с распространением COVID в Динском районе (видео)

28 апреля под наблюдением медицинских работников находится 112 человек – прибывших на территорию района и контактировавших с заболевшими. Сняты с контроля 19 человек. Новых подтвержденных случаев инфицирования не зарегистрировано, сообщили в Динской ЦРБ.

“Сегодня мы можем сообщить о завершении работы в очаге инфицирования в одном из сельских поселений района. Заболевший пациент, заразившийся в Краснодаре, выписан из инфекционного госпиталя с выздоровлением после проведенного лечения, все контактировавшие с больным нами были выявлены, обследованы, проводился ежедневный контроль их состояния. В очередной раз уже на своем опыте мы убеждаемся в необходимости оперативного проведения ограничительных мероприятий и соблюдения строгой изоляции контактных лиц. В этом мы надеемся на ваше понимание и совместное участие. Успокаиваться не стоит”, - говорят врачи.

“По-прежнему подтверждена коронавирусная инфекция у 10 жителей Динского района, из них трое имеют прописку, но не проживали в муниципалитете. Они проходят лечение в инфекционном госпитале Красноармейской ЦРБ. Из семи человек, проживающих в районе, двое уже излечились и выписаны”, - сообщает администрация Динского района.