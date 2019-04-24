Фото: администрация Динского сельского поселения.
Схема движения транспорта на Радоницу
Как сообщает администрация Динского сельского поселения, в целях обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения мероприятий, посвященных Радонице – дню особого поминовения усопших, будет введено временное изменение организации дорожного движения.
В районе центрального кладбища на участке автомобильной дороги на ул. Суворова в период с 5 по 7 мая с 6.00 до 15.00 проезд будет осуществляться в соответствии со схемой организации дорожного движения.
Комментарии
У руских людей ( то есть тех, что жили на Руси, а не в Русси ) было два праздника. РОдоница - когда поминали свой РОд. И был праздник Радуницы, который не имеет отношения к рОдонице и к поминанию Рода. А что отмечаете Вы под названием рАдоница? Чьих предков поминаете и передаёте им свою энергию????