Схему избирательных округов района утвердили на сессии депутатов

В Динском районе стало почти на 8 тысяч больше граждан, которые имеют право голосовать на выборах.

Я январе этого года увеличили количество депутатов для нашего района - с 27 до 30 человек. По закону, необходимо изменить схему распределения многомандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Совета муниципального образования Динской район.

Для этого 18 марта провели 72 внеочередную сессию депутатов, на которой единогласно приняли представленную схему, которая содержит 10 трехмандатных избирательных округов.