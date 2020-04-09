Сколько штрафов и уведомлений получили жители Динского района?

Со 2 по 9 апреля, по информации администрации Динского района, было составлено 62 протокола об административных правонарушениях по статье 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». После составления протоколов материалы направляют в суд для принятия решения.

За это время отряды самоконтроля вручили более 400 уведомлений жителям района с целью напомнить об опасности нахождения в общественных местах.

Напомним, если человек нарушил режим карантина в условиях угрозы распространения заболевания, ему грозит штраф в размере от 15 до 40 тысяч рублей. Для должностного лица сумма составит от 50 до 150 тысяч рублей.