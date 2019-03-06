Сколько стоит букет на 8 Марта на ярмарке в Динской?

Сегодня, 6 марта, на фонтанной площади станицы Динской открылась цветочная ярмарка.

Купить здесь можно тюльпаны (как с луковицами, так и без), розы, примулы, гиацинты, герань, розы, хризантемы, мимозу... В общем, для каждой девушки найдете ее любимые цветы.

Как рассказали журналисту «РВС» продавцы, наибольшим спросом пользуются, конечно же, тюльпаны. Стоимость их — от 50 рублей за штуку. Чаще всего покупают букет из трех цветков.

Мимозу можно приобрести по 30 рублей за веточку.

Примула в горшочке в среднем обойдется в 120 рублей.

Гиацинты — 150 рублей.

Королевская герань — 250 рублей.

Хризантема — 150 рублей за штуку.

Работать цветочная ярмарка будет с 6 по 8 марта, с 8.00 до 15.00.

Кроме цветов, здесь также можно приобрести саженцы деревьев и кустарников, продукты (овощи, фрукты, мясные изделия, мед и т. д.).







