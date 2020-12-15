Сколько стоит “Оливье” и продукты к новогоднему столу
Каждый год мы делаем обзор цен на продукты, которые наиболее часто покупают к новогоднему столу. А также рассчитываем среднюю стоимость “новогоднего” салата оливье. Подборка стоимости популярных продуктов ниже.
Оливье по традиционному рецепту
Колбаса вареная (500 г) – 200 руб.
Картофель (300 г) – 13 руб.
Майонез (450 г) – 85 руб.
Зеленый горошек консервированный (400 г) – 80 руб.
Яйца (10 шт.) – 80 руб.
Соленые огурцы (300 г) – 50 руб.
Морковь (100 г) – 4 руб.
Лук (100 г) – 3 руб.
Итого: 512 руб.
По сравнению с прошлым годом цена увеличилась на 57 руб.
В конце 2019 года стоимость оливье составляла 455 руб.
Овощи, фрукты, грибы
Помидоры (1 кг) – 140 руб.
Огурцы (1 кг) – 175 руб.
Картошка (1 кг) – 43 руб.
Морковь (1 кг) – 40 руб.
Лук (1 кг) – 26 руб.
Грибы ( 1 кг) – 220 руб.
Маслины консервированные (300 мл) – 109 руб.
Ананас (1 шт.) – 210 руб.
Морепродукты
Икра красная (100 г) – 425 руб.
Икра мойвы (180 г) – 160 руб.
Шпроты (160 г) – 90 руб.
Сельдь (1 кг) – 190 руб.
Молочное
Масло сливочное (200 г) – 130 руб.
Сыр твердый (200 г) – 140 руб.
Мясное за кг
Окорочок/бедро куриное – 140 руб.
Голень/крылышки – 180 руб.
Филе курицы – 275 руб.
Куры домашние – 170 руб.
Мякоть свинины – 260 руб.
Шея свинины – 270 руб.
Говядина мякоть – 450 руб.
Утка – 320 руб.
Кролик – 350 руб.
Напитки
Коньяк (0,5 л) – 500 руб.
Шампанское – 330 руб.
Водка (0,5 л) – 375 руб.
Вино (0,7 л.) – 330 руб.
Вода минеральная (1,5 л) – 30 руб.
Сок (1 л) – 70 руб.
Сладкая минеральная вода (1 л) – 75 руб.
В первую неделю декабря значительно подорожали яйца куриные – на 3,2%. Цены на огурцы увеличились на 11,2%, на помидоры – на 5%. Также существенный рост цен наблюдался на подсолнечное масло – 1,7%. Стали дешевле разве что соль поваренная – на 0,3%, пшено и сыры сычужные – на 0,2%.
С начала года из продуктов питания больше всего подорожал сахар – на 72,7%, подсолнечное масло – на 25,9% и картофель – на 25,1%. Подешевели только пшено – на 9,7%, капуста белокочанная – на 4,3% и помидоры – на 0,1%, следует из данных Росстата.
В целом, по оценке Росстата, индекс потребительских цен с начала года составил 4,3%.
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