Сколько стоит “Оливье” и продукты к новогоднему столу

Сколько стоит “Оливье” и продукты к новогоднему столу
Фото: https://zen.yandex.ru/

Сколько стоит “Оливье” и продукты к новогоднему столу

  69
4 часа назад Газета РВСДинскаяДинской районНовогоднее менюНовогодний салатНовогодний столНовости Динского районаНовый год в ДинскойОливьеРосстатЦены на продукты в 2020

Каждый год мы делаем обзор цен на продукты, которые наиболее часто покупают к новогоднему столу. А также рассчитываем среднюю стоимость “новогоднего” салата оливье. Подборка стоимости популярных продуктов ниже.

Оливье по традиционному рецепту

  • Колбаса вареная (500 г) – 200 руб.

  • Картофель (300 г) – 13 руб.

  • Майонез (450 г) – 85 руб.

  • Зеленый горошек консервированный (400 г) – 80 руб.

  • Яйца (10 шт.) – 80 руб.

  • Соленые огурцы (300 г) – 50 руб.

  • Морковь (100 г) – 4 руб.

  • Лук (100 г) – 3 руб.

Итого: 512 руб.

По сравнению с прошлым годом цена увеличилась на 57 руб.

В конце 2019 года стоимость оливье составляла 455 руб.

Овощи, фрукты, грибы

  • Помидоры (1 кг) – 140 руб.

  • Огурцы (1 кг) – 175 руб.

  • Картошка (1 кг) – 43 руб.

  • Морковь (1 кг) – 40 руб.

  • Лук (1 кг) – 26 руб.

  • Грибы ( 1 кг) – 220 руб.

  • Маслины консервированные (300 мл) – 109 руб.

  • Ананас (1 шт.) – 210 руб.

Морепродукты

  • Икра красная (100 г) – 425 руб.

  • Икра мойвы (180 г) – 160 руб.

  • Шпроты (160 г) – 90 руб.

  • Сельдь (1 кг) – 190 руб.

Молочное

  • Масло сливочное (200 г) – 130 руб.

  • Сыр твердый (200 г) – 140 руб.

Мясное за кг

  • Окорочок/бедро куриное – 140 руб.

  • Голень/крылышки – 180 руб.

  • Филе курицы – 275 руб.

  • Куры домашние – 170 руб.

  • Мякоть свинины – 260 руб.

  • Шея свинины – 270 руб.

  • Говядина мякоть – 450 руб.

  • Утка – 320 руб.

  • Кролик – 350 руб.

Напитки

  • Коньяк (0,5 л) – 500 руб.

  • Шампанское – 330 руб.

  • Водка (0,5 л) – 375 руб.

  • Вино (0,7 л.) – 330 руб.

  • Вода минеральная (1,5 л) – 30 руб.

  • Сок (1 л) – 70 руб.

  • Сладкая минеральная вода (1 л) – 75 руб.

В первую неделю декабря значительно подорожали яйца куриные – на 3,2%. Цены на огурцы увеличились на 11,2%, на помидоры – на 5%. Также существенный рост цен наблюдался на подсолнечное масло – 1,7%. Стали дешевле разве что соль поваренная – на 0,3%, пшено и сыры сычужные – на 0,2%.

С начала года из продуктов питания больше всего подорожал сахар – на 72,7%, подсолнечное масло – на 25,9% и картофель – на 25,1%. Подешевели только пшено – на 9,7%, капуста белокочанная – на 4,3% и помидоры – на 0,1%, следует из данных Росстата.

В целом, по оценке Росстата, индекс потребительских цен с начала года составил 4,3%.

Комментарии