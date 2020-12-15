Сколько стоит “Оливье” и продукты к новогоднему столу

Каждый год мы делаем обзор цен на продукты, которые наиболее часто покупают к новогоднему столу. А также рассчитываем среднюю стоимость “новогоднего” салата оливье. Подборка стоимости популярных продуктов ниже.

Оливье по традиционному рецепту

Колбаса вареная (500 г) – 200 руб.

Картофель (300 г) – 13 руб.

Майонез (450 г) – 85 руб.

Зеленый горошек консервированный (400 г) – 80 руб.

Яйца (10 шт.) – 80 руб.

Соленые огурцы (300 г) – 50 руб.

Морковь (100 г) – 4 руб.

Лук (100 г) – 3 руб.

Итого: 512 руб.

По сравнению с прошлым годом цена увеличилась на 57 руб.

В конце 2019 года стоимость оливье составляла 455 руб.

Овощи, фрукты, грибы

Помидоры (1 кг) – 140 руб.

Огурцы (1 кг) – 175 руб.

Картошка (1 кг) – 43 руб.

Морковь (1 кг) – 40 руб.

Лук (1 кг) – 26 руб.

Грибы ( 1 кг) – 220 руб.

Маслины консервированные (300 мл) – 109 руб.

Ананас (1 шт.) – 210 руб.

Морепродукты

Икра красная (100 г) – 425 руб.

Икра мойвы (180 г) – 160 руб.

Шпроты (160 г) – 90 руб.

Сельдь (1 кг) – 190 руб.

Молочное

Масло сливочное (200 г) – 130 руб.

Сыр твердый (200 г) – 140 руб.

Мясное за кг

Окорочок/бедро куриное – 140 руб.

Голень/крылышки – 180 руб.

Филе курицы – 275 руб.

Куры домашние – 170 руб.

Мякоть свинины – 260 руб.

Шея свинины – 270 руб.

Говядина мякоть – 450 руб.

Утка – 320 руб.

Кролик – 350 руб.

Напитки

Коньяк (0,5 л) – 500 руб.

Шампанское – 330 руб.

Водка (0,5 л) – 375 руб.

Вино (0,7 л.) – 330 руб.

Вода минеральная (1,5 л) – 30 руб.

Сок (1 л) – 70 руб.

Сладкая минеральная вода (1 л) – 75 руб.

В первую неделю декабря значительно подорожали яйца куриные – на 3,2%. Цены на огурцы увеличились на 11,2%, на помидоры – на 5%. Также существенный рост цен наблюдался на подсолнечное масло – 1,7%. Стали дешевле разве что соль поваренная – на 0,3%, пшено и сыры сычужные – на 0,2%.

С начала года из продуктов питания больше всего подорожал сахар – на 72,7%, подсолнечное масло – на 25,9% и картофель – на 25,1%. Подешевели только пшено – на 9,7%, капуста белокочанная – на 4,3% и помидоры – на 0,1%, следует из данных Росстата.

В целом, по оценке Росстата, индекс потребительских цен с начала года составил 4,3%.