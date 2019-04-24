Сколько ветеранов сейчас проживают в Динском районе?
59 ветеранов Великой Отечественной сейчас живут в Динском районе.
⠀
Динское поселение – 25
Новотитаровское поселение – 10
Васюринское поселение – 4
Нововеличковское поселение – 3
Старомышастовское поселение – 4
Пластуновское поселение – 2
Мичуринское поселение – 3
Южно-Кубанское поселение – 6
Первореченское поселение – 2
⠀
Всего в России в 2019 году, по данным вице-премьера Татьяны Голиковой, проживает 1,4 миллиона ветеранов ВОВ, а также лиц, приравненных к ним. Это те, кто жил в условиях войны, пережил блокаду, работал в лагерях.
⠀
Из них участников боевых действий и инвалидов – 97 тысяч человек.
Комментарии