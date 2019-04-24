Сколько ветеранов сейчас проживают в Динском районе?

Сколько ветеранов сейчас проживают в Динском районе?

Сколько ветеранов сейчас проживают в Динском районе?

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10 часов назад 9 маяВетераны Великой Отечественной войныДинской район

59 ветеранов Великой Отечественной сейчас живут в Динском районе.

Динское поселение – 25

Новотитаровское поселение – 10

Васюринское поселение – 4

Нововеличковское поселение – 3

Старомышастовское поселение – 4

Пластуновское поселение – 2

Мичуринское поселение – 3

Южно-Кубанское поселение – 6

Первореченское поселение – 2

Всего в России в 2019 году, по данным вице-премьера Татьяны Голиковой, проживает 1,4 миллиона ветеранов ВОВ, а также лиц, приравненных к ним. Это те, кто жил в условиях войны, пережил блокаду, работал в лагерях.

Из них участников боевых действий и инвалидов – 97 тысяч человек.

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