Скоро в школу. К чему должны быть готовы родители?

Чем ближе начало учебного года, тем больше вопросов у родителей.

На выходных в чатах активно распространялась информация, что всем школьникам нужно получить справки об эпидокружении.

Как сообщила начальник Управления образования Динского района Марина Ежкова, этот меддокумент нужен только тем школьникам, которые перенесли вирусное заболевание или находились в контакте с инфицированными, в том числе COVID-19. Всем остальным не надо осаждать детскую поликлинику.

«Но есть еще момент, когда дети прибывают из других регионов, – добавила начальник образования Динского района Марина Ежкова в беседе с журналистом "РВС". – Я так понимаю, они однозначно должны будут справку об эпидокружении тоже предоставить».

О правилах, по которым начнут работать школы в районе, мы писали ранее.⠀

Праздничные линейки пройдут для 1, 9, 11 классов. Взрослые члены семьи смогут присутствовать, но соблюдая масочный режим и социальную дистанцию.

«Поэтому я рекомендовала руководителям образовательных учреждений определить, сколько родителей придет, – рассказала Марина Ежкова. – Стоит предложить им не приводить в этом году на линейку маленьких детей – братьев и сестер. Подумать о количестве членов семьи, которые должны присутствовать».

«Мы понимаем, что должны сейчас обеспечить ежедневную термометрию. Установим обеззараживатели воздуха, предусмотрим кабинетную система занятий. Также будут обрабатываться школьные автобусы. Разрабатываем специальное расписание, чтобы свести в школах контакты учеников к минимуму».⠀

Как рассказала Марина Ежкова, чтобы избежать столпотворения во время измерения температуры ребят, школы откроют дополнительные входы. Не в каждом учреждении это просто организовать, но подбирается оптимальный вариант. 28 августа на сайтах школ и в чатах разместят порядок организации работы в новых условиях.⠀

«Я бы очень хотела поднять тему ответственности самих родителей за отправку детей в школу, – отметила Марина Ежкова. – Они должны еще дома, перед выходом измерить ребенку температуру. Новая инфекция вносит коррективу в нашу жизнь. На любые недомогания нужно реагировать очень серьезно. Если выяснится, что у мальчика или девочки во время утреннего фильтра вдруг выявилась повышенная температура, ребенок не будет допущен к занятиям. Вынуждены его изолировать. Некоторое время он будет ждать своих родителей. А если это автобус? Там тоже будут измерять температуру на входе. Тогда школьник с температурой сразу будет отправлен домой. Однозначно родителям позвонят, но мы же понимаем, что автобус не будет стоять и ждать, пока мама придет».

«Я сейчас вижу по приему детей в детский сад, что не все осознают ответственность. К сожалению, иногда мы вынуждены их возвращать. Например, на выходных семья отдохнула на море. Ребенка перегрели. Необязательно у него проявилась какая-то инфекция, может, просто температура поднялась. Но его не допустим в группу, не примем в сад еще несколько дней.

Так же и со школьниками будет. Сейчас у нас есть опыт организации дистанционного обучения. Коронавирус многим вещам нас научил. К здоровью детей надо отнестись очень серьезно. Я хочу, чтобы родители были первыми, кто забьет тревогу, что с их ребенком что-то не так. И ни в коем случае они не заниматься самолечением. У всех должна быть гражданская ответственная позиция».

«Мы всегда с мамами и папами на связи, открыты для общения. Все вопросы, которые будут возникать у родителей в этот сложный период, готовы прорабатывать», – заверила Марина Ежкова.

Звонить ей можно по телефону 8-928-419-85-19.