Следователь. Профессия как стиль жизни (видео)

С 2017 года он работает в Следственном комитете. Изначально служил в Лабинском районе, затем — в Мостовском, Тихорецком. После этого его перевели в Динской район.

«Специфика нашей работы такова, что тебя в любой момент могут перевести в другой район. Нужно быть к этому готовым и, как говорится, легким на подъем», - поясняет Владимир Новиков.

Из самых запоминающихся дел в своей практике следователь выделяет расследование убийства многодетной матери в Псебае.

«Действовать нужно было очень тонко. Первый подозреваемый был несовершеннолетним. Я сам беседовал и с ним, и с родственниками погибшей. Все это помогло задержать второго подозреваемого и доказать вину обоих», – вспоминает Владимир.

Еще одним делом, которое запомнилось следователю, был случай, когда он сам стал случайным свидетелем преступления и сам вызывал полицию.

«Произошло это в Мостовском районе. Я вышел из отдела после работы, успел отойти метров 150, слышу крики, шум. Смотрю, а там драка – восемь мужчин избивают двенадцатерых сотрудников полиции. Сразу же позвонил на 102. После приезда правоохранителей конфликт удалось погасить. По данному факту возбудили уголовное дело, которое поручили мне. Первичный этап этого расследования был очень тяжелым, ведь подозреваемых было очень много. Нелегко было выявить зачинщика и установить хронологию происходящих событий», – рассказывает Владимир Новиков.





В следственном отделе есть и интересные традиции. Одна из них – ни с кем не прощаться, если дежуришь в тот день.

Говорят, что уже не раз бывало: забудешь, скажешь «До свидания!», и обязательно ночью какое-то преступление случится. Так что, если вдруг какой-то следователь не попрощается с вами, не обижайтесь, скорее всего, он просто дежурный.

А дежурство в этой структуре длится целую неделю. В любое время дня и ночи ответственного сотрудника могут вызвать, если произошло какое-то преступление. Следователи рассказывают, бывало и такое, что несколько ночей подряд приходилось не спать, выезжая на место происшествия, в затем днем трудиться в отделе. Но руководство контролирует эту ситуацию: если сотрудник сильно устал, уже не может выполнять свою работу, то его подменяет другой.





Журналист «РВС» пообщалась и с еще одним следователем – Дмитрием Вдовиченко. Он окончил Российский университет правосудия. После окончания магистратуры два года работал общественным помощником. А с декабря 2018 года начал трудовой путь в следственном отделе Следственного комитета Динского района.

«Одним из первых дел, которые мне поручили расследовать, было убийство женщины, труп которой обнаружили в канаве между хуторами Осечки и Примаки. Благодаря слаженной работе правоохранительных органов нам удалось установить и задержать преступника очень быстро – в течение нескольких часов», – вспоминает Дмитрий.

Следователь рассказывает, что и грабежи, которые осуществили несовершеннолетние, тоже удается расследовать за очень короткий срок. Главное – провести оперативные и правильно продуманные следственные действия.