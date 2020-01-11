Смена рабочего состава. Изменилось ли что-то при вывозе мусора в районе?

С начала года многие жители Динского района столкнулись с проблемой несвоевременного вывоза мусора.

Тогда журналист «РВС» узнала, что это связано с изменением в самой структуре АО «Мусороуборочная компания».

Поменялись техника и рабочие. Большинство из них – городские, пока осваиваются и изучают маршруты. Из-за этого некоторые точки пропускают.

Журналист снова обратилась к руководству организации. Там рассказали, с чем связаны перемены:

«Мы имеем статус Регионального оператора по вывозу ТКО как в Краснодаре, так и на территории Динского района. До этого у нас были договоры с подрядными организациями, работали ООО «Коммунальник» (зона деятельности охватывала поселения, находящиеся в границах от трассы М4 «Дон» до Воронцовской) и МУП «ЖКХ Пластуновское» (занимались вывозом отходов в Красносельском и Пластуновском сельских поселениях). Обе компании решили расторгнуть договор. Это их инициатива. Сейчас работаем только мы».

В АО «Мусороуборочная компания» отметили, что на жителях это никак не отражается: норма по накоплению, тарифы и графики вывоза отходов остаются те же.

«Сейчас переходный период, он, как всегда, требует времени для того, чтобы наладить эту систему. Праздничные дни прошли, все усиленно работаем над этим, думаем, скоро жалоб никаких не будет», – прокомментировали в организации.