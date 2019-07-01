Смерть женщины вызвала переполох местных жителей

В начале июня в редакцию «РВС» обратились две женщины, которые рассказали леденящую душу историю.

22 мая около 21.00 в одной из станиц Динского района произошло убийство 34-летней женщины. Его якобы совершил ее сожитель – ранее неоднократно судимый по разным статьям, в том числе за убийство. По словам одной из обратившихся, мужчина сильно избил свою сожительницу, в результате чего та скончалась. Отмечается, что женщина была якобы беременной. Во время следственной проверки мужчину не задержали, обвинений не выдвинули. Как рассказывает соседка, которая обратилась в «РВС», это был далеко не первый случай побоев. В частности, она сообщила про последний инцидент за несколько дней до смерти женщины: 17 мая она вместе с мужем слышала крики из соседнего дома, после чего они вмешались в разборки между сожителями и потерпевшая какое-то время провела у них дома. Обратившиеся переживают за то, что делу так и не дадут ход. Однако так ли все обстояло в действительности?

Журналист «РВС» посетил улицу, где проживала погибшая, и пообщался с соседями. После произошедшего стали ходить разные слухи. Как нам рассказали, погибшая действительно была беременна, однако ребенка она потеряла еще в начале года, и дело тут не в постоянных побоях, а в том, что она злоупотребляла алкоголем. Инциденты с избиением действительно имели место, однако, как говорят очевидцы, женщина вряд ли проживала в доме потенциального убийцы – по рассказам, она лишь иногда посещала мужчину, и об их отношениях никто особо не знал. Как сообщили «РВС» в следственном отделе по Динскому району СУ СК России по Краснодарскому краю, была проведена экспертиза тела погибшей. По результатам, побои действительно были, но к смерти они не привели.