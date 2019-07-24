Смертельная опрасность конфет от незнакомцев

История, которую мы вам сейчас расскажем, произошла в Динской. Но речь пойдет не о преступлениях против детей, а о том, почему нельзя чужого ребенка угощать конфетами.

В редакцию «РВС» написала жительница райцентра. В ее семье произошла история, заставившая всех домочадцев переволноваться.

Маленький ребенок гулял во дворе, взрослые тут же занимались обычными делами. К калитке со стороны улицы подошла женщина крупного телосложения и стала манить к себе малыша. Девчушка откликнулась, подошла к забору. Женщина стала ей протягивать какой-то мешочек, предлагать конфеты. В ситуацию вовремя вмешалась бабушка. Увидев ее, незнакомка поспешила скрыться.

Рассказав эту историю подписчикам социальных сетей «РВС», мы вызвали тем самым дискуссию: можно или нет предлагать чужим детям конфеты?

Вот, что написали динчане в нашем аккаунте в сети «Инстаграм»:

«Нельзя детям разрешать брать конфеты у незнакомых людей. У меня сын с каждым незнакомцем здоровается, подходит, если зовут. Это очень неправильно, но переучить пока не могу», «Я часто угощаю маленьких детей, которых не знаю, но это не значит, что у меня дурные мысли или намерения», «Я никогда без разрешения родителей чужих детей не угощаю. У них может быть аллергия или еще какие-нибудь противопоказания, а уж через забор тем более совершенно недопустимо. Своим детям запрещаю брать что-либо у чужих людей», «В наше время очень много детей-аллергиков. Какие угощения могут быть? Вы угостили, мама не увидела, и ребенок умер…», «Что-то я озадачилась после этой публикации…»

За авторитетным комментарием по этой теме мы обратились к эксперту – психологу «Первого психологического центра станицы Динской» Оксане Дубровской:

– Если взять такую ситуацию, когда женщина или мужчина предлагают незнакомым детям сладости, это несет несколько посылов. Да, намерение благое – угостить ребенка. Но что в подтексте этой ситуации? Первое: она создает прецедент для последующего возможного похищения ребенка. Малыш, беря угощение от чужого человека, получает посыл: это вкусно, сладко, хорошо. Соответственно, он может подойти и к другому незнакомому взрослому и без опасений взять конфетку. У ребенка возникает ассоциация: чужой – это сладко, а значит, всем чужим я могу доверять. Второе: у ребенка могут возникнуть проблемы со здоровьем. Сейчас много аллергичных детей, и, человек, угощающий ребенка конфетой, не может знать, есть у него аллергия на какой-либо из компонентов, содержащихся в сладости. А вдруг есть? Тогда последствия могут быть плачевными вплоть до анафилактического шока.

Нужно четко знать и зарубить себе на носу, что ответственность – это такое положение, при котором человек отдает отчет о своих действиях и готов отвечать за их последствия. Ребенок, особенно дошкольного возраста, не готов нести ответственность за себя. Эту ответственность за него несет родитель. Поэтому все действия или слова, направленные на ребенка этого возраста, мы должны совершать через его родителя. Многие взрослые считают, что имеют право делать замечание чужому ребенку, либо что-то ему давать, либо брать за руку и куда-то отводить. Это категорически запрещено. Именно потому, что дети не могут нести ответственность за последствия своих действий. Поэтому обращаться в любых ситуациях следует не к ребенку, а к его родителям. Это полностью касается детей дошкольного возраста. Но и у тех, кто учится в младших классах, только начинает формироваться ответственность и самосознание.

Если говорить о дошкольном возрасте, то главный наш помощник в воспитании ребенка – это игра. Очень много информации о поведении, об этикете, о личных границах и последствиях определенных поступков ребенок получает из игр, сказок. Мы не просто говорим: так делать нельзя. Желательно показывать это на примерах из сказок. Когда мы читаем сказки, то с помощью заложенных в них смыслов малыш понимает происходящее. Понимает неоднозначность нашего мира. Окружающий его мир может быть опасен. Баба Яга или Кощей могут украсть, причинить боль. Через сказки ребенок учится понимать, что такое хорошо и что такое плохо. Есть герои положительные, которые помогают, несут добро, а есть отрицательные, способные навредить. Сказки всегда заканчиваются хорошо: добро побеждает зло, доверие существует и этому миру можно доверять. Но доверяй с осторожностью.

Психолог посоветовала сказки, с помощью которых вы можете показать ребенку основы безопасного поведения:

“Колобок”, “Приключения Буратино”, “Красная Шапочка” (чрезмерное доверие к незнакомцам);

“Волк и семеро козлят” (не открывай дверь чужим);

“Сестрица Аленушка и братец Иванушка”, “Гуси-лебеди” (слушай старших);

“Спящая красавица” (будь осторожен с колющими и режущими предметами);

«Снежная королева» (нельзя цепляться за впереди идущий транспорт).





Могут пригодиться также стихи и пословицы.





ОПАСНЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ

Не пускайте дядю в дом,

Если дядя незнаком!

И не открывайте тете,

Если мама на работе.

Ведь преступник, он хитер,

Притворится, что монтер.

Или даже скажет он,

Что пришел к вам почтальон.

Он покажет вам пакет

(А под мышкой пистолет).

Или он надел халат,

А под ним штук пять гранат!

А за ним спешит «старушка»,

У нее в авоське пушка.

В жизни всякое бывает

С тем, кто двери открывает.

Чтоб тебя не обокрали,

Не схватили, не украли,

Незнакомым ты не верь,

Закрывай покрепче дверь!

Пословицы и поговорки

Лишь глупый да малый без опасу живут.

Опасенье – половина спасенья.

Не шути с огнем, можешь сгореть.

Спички не тронь, в них – огонь.

Огня бойся, воды берегись.

Тише едешь – дальше будешь

Береженого бог бережет!

Не зная броду, не суйся в воду!