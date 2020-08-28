Смертельное ДТП на въезде в Новотитаровскую. Погиб 29-летний водитель

С утра в редакцию “РВС” очевидцы присылают видео аварии, которая произошла в Динском районе вчера вечером, 27 августа. По их словам, есть жертвы.

Информацию мы запросили в ГИБДД.

По предварительным данным, 27 августа в 20:15 на автодороге «г. Краснодар – г. Ейск» 10 км + 350 м (на въезде в Новотитаровскую) произошло ДТП.

29-летний водитель ВАЗ-21140 при обгоне автомобиля выехал на встречную полосу дороги и столкнулся с автомобилем ГАЗ-33022.

ГАЗ-33022 опрокинулся на обочину проезжей части, под капотом у авто произошло задымление.

В результате аварии водитель автомобиля ВАЗ-21140 погиб на месте ДТП до приезда скорой помощи.

Пострадал водитель автомобиля ГАЗ-33022, у него сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма и ушиб левого коленного сустава. Госпитализирован в Динскую ЦРБ.