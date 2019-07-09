Смертельное ДТП произошло ночью в районе Васюринской

9 июля в 1.30 на автодороге «Краснодар-Кропоткин» вблизи станицы Васюринской произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля «Лада» ехал со стороны Усть-Лабинска в сторону Краснодара, при совершении обгона он выехал на встречную полосу, где столкнулся с БМВ.

Как стало известно «РВС», в аварии пострадал 36-летний пассажир отечественной машины, с различными травмами его доставили в Динскую ЦРБ. Но медикам не удалось его спасти.