Смертельное ДТП произошло в районе Васюринской

Как сообщает ГИБДД по Динскому району, 8 февраля в 9.30 на автодороге «Краснодар – Кропоткин» (25 км + 900 м) водитель, управляя автомобилем ГАЗ-2217, ехал со стороны Усть-Лабинска в сторону Краснодара. Он не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с КамАЗом с полуприцепом.

После этого КамАЗ съехал в кювет. В результате ДТП пострадала пассажирка автомобиля ГАЗ-2217, она доставлена в КБК № 1 г. Краснодара, находится в реанимации. Другая пассажирка этого же авто погибла на месте ДТП до приезда скорой помощи.

Еще одно ДТП произошло 7 февраля в 20.30 в станице Динской на улице Спортивной. Водитель, управляя автомобилем КИА, при движении задним ходом не убедился в безопасности своего маневра и допустил наезд на пешехода.

В результате ДТП пострадала женщина-пешеход. Она получила сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб бедра. За медицинской помощью обратилась самостоятельно.



