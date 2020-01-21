Смертельное ДТП: спустя 2 года у сторон остались разногласия

2 декабря 2017 года в станице Динской произошло ДТП — насмерть сбили пешехода.

Спустя два года в редакцию «РВС» обратилась мать погибшего, которая рассказала журналисту, что точка в этом деле так и не поставлена.

Рассказ пострадавшей стороны

«За рулем автомобиля, который сбил моего сына, ехала девушка. Исходя из того, что тормозной путь был большим, ехала она быстро. Мы с очевидцами перемеряли его — он составил целых 28 метров. Знаю, что девушка скрылась с места преступления и лишь позже вернулась туда.

В итоге суд решил, что она не смогла предотвратить аварию. Но водителя обязали выплатить моральный и материальный ущерб ей и моему маленькому внуку, который остался без отца», - говорит Татьяна Г.

Мать погибшего рассказывает, что ни она, ни внук за эти 2 года денег так не получили. «Судебным приставам удалось списать к карт ответчицы чуть более 40 рублей. Я понимаю, что сына мне уже ничего не вернет, но хотя бы решение суда должно быть исполнено», - считает женщина.





В решении суда сказано: «исходя из обстоятельств дела, изложенных в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела, следует, что скорость водителем не превышалась, водитель не располагала технической возможностью предотвратить наезд на пешехода. При этом в данной дорожной обстановке водителю следовало руководствоваться требованиями п. 10.1 ПДД РФ. Прямой причиной ДТП явились неосторожные действия самого потерпевшего, который должен был пересекать проезжую часть дороги, убедившись, что переход будет для него безопасен. На основании перечисленных выводов следователя в возбуждении уголовного дела было отказано в связи с отсутствием в действиях ответчика состава преступления».





Суд решил, что Катерина Д. не смогла предотвратить наезд на пешехода, но обязал ее выплатить материальный ущерб матери погибшего в размере 56900 рублей и компенсировать моральный вред — 100000 рублей.

Сыну погибшего также присудили компенсацию в размере 100000 рублей.

Версия ответчика

Журналист «РВС» пообщалась также и со второй стороной конфликта.

«Я помню тот ужасный вечер. На пересечении Жлобы и Кочетинской произошло это ДТП. Мужчина выскочил прямо на дорогу — мне под колеса. Я попросту уже ничего не могла успеть сделать.

Проводили следственный эксперимент. Установили, что моей вины в аварии нет. Виновником был пешеход.

В том ДТП пострадала и я. Как физически, так и морально. До сих пор мне снится этот момент — мужчина бросается под колеса. Когда еду за рулем, периодически мерещится его силуэт.

Иногда я прихожу на кладбище к погибшему. Иногда покупаю цветы или венок.

Суд обязал меня выплатить ущерб в размере 256900 рублей.

Дело в том, что я не работаю — у меня ребенок-инвалид. Дочка постоянно требует ухода, лечения. Мы малоимущие. Но жить с моими родителями нам не позволяет квадратура — приходится снимать квартиру. Выживаем как можем.

Выплатить эту компенсацию я попросту не могу — не из чего. У меня нет ни недвижимого, ни движимого имущества.

На банковские карты судебные приставы наложили арест. С них списываются по 8, 10, 15 рублей... Но за 2 года в УФССП по этому вопросу меня не вызвали ни разу», - рассказала Катерина.

Комментарий юриста

«РВС» также узнала мнение юриста Владимира Кравченко по данной ситуации.

«При неисполнении гражданами-должниками своих долговых обязательств взыскатели, к сожалению, в большинстве случаев оказываются бессильными.

Каких-то специальных жестких санкций за неисполнение судебного акта ФЗ «Об исполнительном производстве» не содержит.

Должнику по закону грозит лишь исполнительский сбор и ограничение в выезде за пределы РФ.

В случае отсутствия имущества или дохода у должника пристав-исполнитель в порядке ст. 46 ФЗ «Об исполнительном производстве» возвращает взыскателю исполнительный лист.

Однако ст. 177 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за злостное уклонение руководителя организации или гражданина от погашения кредиторской задолженности в крупном размере или от оплаты ценных бумаг после вступления в законную силу соответствующего судебного акта.

При этом важно знать, что крупным размером, крупным ущербом, доходом либо задолженностью в крупном размере признаются стоимость, ущерб, доход либо задолженность в сумме, превышающей два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей, а особо крупным - девять миллионов рублей, а кредиторская задолженность представляет собой любой вид неисполненного обязательства должника перед кредитором (ст. 309 ГК РФ), включая денежное обязательство, возникающее из любых видов гражданских договоров (купли-продажи, кредита, подряда, оказания услуг и т. д.), а также вследствие причинения вреда и по иным основаниям, предусмотренным ГК РФ.

Но не стоит забывать, что в действующем законодательстве не раскрывается содержание понятия «злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности». На сегодняшний день это понятие носит оценочный характер.

В этой связи возникают определенные трудности в применении ст. 177 УК РФ.

Не имея четкого определения в законе, признак "злостность" по-разному толкуется органами прокуратуры и судебными органами, что создает проблему в расследовании преступлений по ст. 177 УК РФ», - пояснил юрист.